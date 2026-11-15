ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଜୟନ୍ତୀ: ତେଲଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା, ପଦଯାତ୍ରା, ବାଇକ୍ ରାଲି ଆୟୋଜିତ
ବିଭିନ୍ନ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସଂଗଠନର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Published : November 15, 2026 at 2:18 PM IST
Sri Ramoji Rao Birth Anniversary, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି (ରବିବାର) ତେଲଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସ୍ମାରକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୬ରେ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ସକାଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜଳବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତିନି କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରାରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚେରୁକୁରୀ କିରଣ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏମ୍ଡି) ଚେରୁକୁରୀ ଶୈଳଜା କିରଣ ଏବଂ ଅନେକ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଚେରୁକୁରୀ ଶୈଳଜା କିରଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ମହାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଥିଲା ।
ତେଲଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ବାଇକ୍ ରାଲି
ତେଲଙ୍ଗାନାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ସ୍ମରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସୂରୟାପେଟ୍ ଏବଂ ନିଜାମାବାଦରେ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଇନାଡୁ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭଦ୍ରାଦ୍ରି କୋଠାଗୁଡେମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଠାଗୁଡେମ ସହରରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ, ରାଲିଟି ସହରର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର, ବିଜୟନଗର କଲୋନୀ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ୟେଲାଣ୍ଡୁ ଛକ ଦେଇ ଶେଷରେ ପାଲଭଞ୍ଚା ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ, ରାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା । ରାଲିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଥିଲେ । ତିରୁପତି, କାକିନାଡା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଟୁର ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ତିରୁପତିରେ ଆୟୋଜିତ ରାଲିଟି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ TUDA ଅଫିସ ଜଙ୍କସନ୍, ଶ୍ରୀନିବାସମ, ମାମିଦିକାୟାଲା ମାର୍କେଟ, ଅନ୍ନମାୟା ଜଙ୍କସନ୍, MR ପାଲି ଜଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ବାଲାଜୀ କଲୋନୀ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। କାକିନାଡାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଲି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଅଫିସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ପଭରମ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ଦେଇ ମେନ୍ ରୋଡ୍, ଜଗନ୍ନାଥପୁରମ୍ ଏବଂ ଦେବାଳୟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ।
ଗୁଣ୍ଟୁରରେ ଆୟୋଜିତ ବାଇକ୍ ରାଲି ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ନିକଟସ୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କଲେକ୍ଟରେଟ୍, କଙ୍କରାଗୁଣ୍ଟା ଫ୍ଲାଏଓଭର, ପଟ୍ଟାଭିପୁରମ୍, ହନୁମାନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା । ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ
ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଜନସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଏକ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଗଲେ ।
ଏକ ସାଧାରଣ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି, ସେ (ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ) ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହୋଇଗଲେ । ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରୁ ସାପ୍ତାହିକ ଏବଂ ମାସିକ ପତ୍ରିକା, ବହୁଭାଷୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ୱେବସାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଭାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠି, ସେ (ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ) ସୁଯୋଗର ଦ୍ବାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇନାଡୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲୁଗୁ ସୂଚନା ଜଗତରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲେ । ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗଣିତ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ସେ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଛାପ ଛାଡିଥିଲେ ।
ଇନାଡୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା । ସକାଳ କଫି ସହିତ ଇନାଡୁ ଖବରକାଗଜ ପଢିବା ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ସମୟରେ ETV ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା, ତେଲୁଗୁ ଘରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା । ETVର 24 ଘଣ୍ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିଲେ । ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ରହିଲେ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକରତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ । ETV ଅଭିରୁଚି, ETV ହେଲ୍ଥ, ETV ଲାଇଫ୍, ETV ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ସିନେମା ଭଳି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ବିବିଧତା ଆଣିଲେ । ETV ବାଲ୍ ଭାରତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ । ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ସାରା ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ETV ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କଲେ ।
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାୟକୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ୧୯୬୨ ମସିହାରୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଦେଶର ୧ ନମ୍ବର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ । ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା । ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା ।
ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମାନ ଭାବେ ଗଭୀର ଥିଲା । ପ୍ରିୟା ପିକଲ୍ସ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରପ୍ତାନି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ବିଶାଖାପାଟଣାର ଡଲଫିନ୍ ହୋଟେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନୂତନ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଡଲଫିନ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ।
ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି, ସିନେମାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାର ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି । "ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସହିତ ଆସ, ଏକ ଶେଷ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହିତ ଯାଅ"- ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଏବଂ RFC ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛି । 3,000ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
1983 ମସିହାରେ, ସେ ଉଷାକିରନ୍ ମୁଭିଜ୍ ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଥିଲେ ଓ ବାର୍ତ୍ତା-ଚାଳିତ, ଭଲ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ETV WINର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ, ଏହା ସଫଳତାର ସହିତ OTTରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ E-FM ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ବିସ୍ତାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନର ସୁତାପା ଚୌଧୁରୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ