ETV Bharat / bharat

ETV Bharat's campaign against drugs: ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ପରିବାର ଓ ସ୍କୁଲ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ?

ଲାଲ୍ ଆଖି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବନତି, ଏକାକୀ ରହିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶାସକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ଚିହ୍ନଟ ବହୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ

India's Battle Against Addiction
ETV Bharat's campaign against drugs (Etv Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 4:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶିମଲା/କୁଲ୍ଲୁ (ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ): ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କୁଲ୍ଲୁର ଟିଚର୍ସ ହୋମ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ଲାଲ ହଣ୍ଡା ଗତବର୍ଷର ଏକ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିପାରିନାହାନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହଠାତ୍ ତା’ର ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଏକାକୀ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପୁଅଟି ଘରେ ଏକାକୀ ରହୁଛି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଖେଳିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାଇପାରେ।”

India's Battle Against Addiction
ETV Bharat's campaign against drugs (Etv Bharat Graphics)

ପରେ ଛାତ୍ରଟିକୁ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଗଞ୍ଜେଇ (Cannabis) ସେବନ କରୁଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହେରୋଇନ୍‌ରେ ଆସକ୍ତ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ କାଉନସେଲିଂ ମିଳିଥିବାରୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ଫେରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନୁହଁନ୍ତି।

ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ନିଶାସକ୍ତି ସମାଜ ଓ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆଚରଣ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚୟନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; ଅଭିଭାବକମାନେ କେଉଁ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ? ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲର ଭୂମିକା କ’ଣ? ‘Bharat Against Drugs’ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି।

India's Battle Against Addiction
ETV Bharat's campaign against drugs (Etv Bharat Graphics)
  • କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ?

କୁଲ୍ଲୁ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଯୁବକ ନିଶାର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବାରୁ ଏହି ଜାଲରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତାର ଅଭାବରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଦାୟିତ୍ୱ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ।” ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଲଗାତାର ଆଖି ଲାଲ୍ ରହିବା, ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା, ଗରମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା (ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦାଗ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ), ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଖେଳରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନେବା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ।

India's Battle Against Addiction
ETV Bharat's campaign against drugs (Etv Bharat Graphics)
  • ହିମାଚଳର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ନିଶାସକ୍ତି

୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ କୁଲ୍ଲୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁନ୍ତର ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ହଜାର ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ବୟସ ୧୬ରୁ ୨୮ ବର୍ଷ। ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଜଣ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୟସ ବର୍ଗର ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗ ସେବନ କରି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେରୋଇନ୍‌ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି।

  • ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ

IGMC ଶିମଲାର ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ଏସ୍. ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିୟମିତ ସ୍ନାନ କରିବା, ଦାଢ଼ି କାଟିବା କିମ୍ବା ସଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି।

ମନୋରୋଗ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ଦତ୍ତଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା, ସ୍କୁଲ ଫାଙ୍କି ଦେବା, ଫଳାଫଳ ଖରାପ ହେବା, ଘର ବାହାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା, ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଏବଂ ପରିବାର ସହ କମ୍ କଥା ହେବା ମଧ୍ୟ ନିଶାସକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ୍ ଆଖି, ଅଧିକ ଭୋକ, ମୁଡ୍‌ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍‌, ଅନିଦ୍ରା, ଅସ୍ଥିରତା, ପେଟ ବ୍ୟଥା ଓ ଶରୀର ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ହଠାତ୍ ଜିଦ୍ଦି ହୋଇଯିବା, ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିବା କିମ୍ବା ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ହଜିଯିବା ଭଳି ଘଟଣାକୁ କେବେ ବି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

  • ସ୍କୁଲର ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ

ଶ୍ୟାମ ଲାଲ ହଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘର ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ବିତାଉଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି...

  1. ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରଗ୍ ଆମ୍ବାସାଡର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ
  2. ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ୧୫ ମିନିଟ୍ ନିଶାସକ୍ତିର କୁପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ
  3. ପ୍ରତିମାସରେ କାଉନସେଲିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ
  4. ସ୍କୁଲ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଯାଉ
  5. କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଓ ୱାଶରୁମ୍‌ର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ
  6. ଉପସ୍ଥାନ, ପାଠପଢ଼ା ଓ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରହୁ

ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, କୁଲ୍ଲୁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆଚରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି।

ରାମପୁର ବୁଶହରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦିନେଶଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶାସକ୍ତିର ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ଭାବନ୍ତି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କହନ୍ତି ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ କାଉନସେଲିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।”

  • ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ ?

ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଏ। କୁଲ୍ଲୁରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୮ ଦିନର ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଔଷଧ, ବ୍ୟାୟାମ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ନିୟମିତ କାଉନସେଲିଂ ସାମିଲ ଥାଏ।

  • ନିଶାସକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦ

ଡାକ୍ତର ଦିନେଶ ଦତ୍ତଙ୍କ ମତରେ, ଗୁରୁତର ନିଶାସକ୍ତି ଅନେକ ପିଢ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍-ସି, ଏଚ୍‌ଆଇଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ସହ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଓ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଓଭରଡୋଜ୍‌ର ଝୁମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ।

  • କେବଳ ନିଶା ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ସରିଯାଏ ନାହିଁ

ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନିଶାରେ ଫେରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଡାକ୍ତର ଦିନେଶଙ୍କ ମତରେ, ସଫଳ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଓ ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଜ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରିବ, ତେବେ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଫେରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ।

  • ନିଶାସକ୍ତି ଏକ ରୋଗ, ଅପରାଧ ନୁହେଁ

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପାଠପଢ଼ା, କ୍ୟାରିୟର ଓ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ନିଶାକୁ ସମାଧାନ ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେବେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍-ଭୁଲର ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିକିତ୍ସା, ଭଲପାଇବା ଓ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ରୋଗୀ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍।

ଏହା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ-ETV Bharat's campaign against drugs: ନିଶା ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛି ଭାରତ, ଦେଶରେ ୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଶାସକ୍ତ, ବାର୍ଷିକ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୯ ଲକ୍ଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ETV Bharat's campaign against drugs: ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜାବର ଡ୍ରଗ୍ ସର୍ଭେ, ଦେଶକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ କି ନୂଆ ଦିଗ ?

TAGGED:

BHARAT AGAINST DRUGS
DRUG ABUSE AMONG STUDENTS
ନିଶାସକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତ
HIMACHAL PRADESH
INDIAS BATTLE AGAINST ADDICTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.