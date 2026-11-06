ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ, 7 ମୃତ
Jharkhand Road Accident: ଝାଡଖଣ୍ଡର ଖୁଣ୍ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ମହିଳା ଓ 3 ଶିଶୁ ।
Published : November 6, 2026 at 11:17 AM IST
ରାଞ୍ଚି: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ....ସ୍କୁଟିରୁ ପଡିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକେ । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା 18 ଚକିଆ ଟ୍ରକ । ଫଳରେ 3 ଶିଶୁ ଓ 4 ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଖୁଣ୍ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଏକ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି କର୍ରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କୋଶମ୍ବୀ କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି । ରାସ୍ତା କଡରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଟ୍ରକ ମାଡି ଯିବାରୁ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
କେମିତି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡରେ ଏକ ବୁଦା ଭିତରେ ଖସିପଡିଥିଲା । ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଯୁବକ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ମହିଳା ଓ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଛିଡା ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରଲର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଓ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ସଦସ୍ୟ ମୃତ:
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିର୍ସା ନାୟକ ନିଜ ପରିବାରର 3 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରକ ମାଡି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଝିଅ ଓ ନାତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତେବେ ମୃତକମାନେ ହେଲେ-କସିଲା ଦେବୀ, ମାନ୍ଦୁ ଦେବୀ, ଅଞ୍ଜଳି କୁମାରୀ, ପାକୋ ଦେବୀ, ତୁତି କୁମାରୀ, ଗୋଲୁ କୁମାର ଓ ଶିଶୁ ସୌରଭ ନାୟକ ।
ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଲୋକେ ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଖୁଣ୍ଟି ଏସପି ଋଷଭ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଟେ ।’ ତେବେ ରାସ୍ତାର ବୁଲାଣି ଓ ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର:
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଡ୍ରାଇଭର । ପୋଲିସ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଫେରାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
खूंटी के कर्रा में हुए सड़क हादसे में सात लोगों की मृत्यु की हृदयविदारक खबर से मन व्यथित है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मारांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर और शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें। हादसे में इलाजरत घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 6, 2026
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।’