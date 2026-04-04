କୂଅକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର୍, 6 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 9 ମୃତ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲା ଡିଣ୍ଡୋରୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କାରରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ, କାର୍ ଏକ କୂଅରେ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : April 4, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 9:04 AM IST
NASHIK DINDORI ACCIDENT, ନାସିକ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର କୂଅକୁ ଖସି ପଡିବା ଯୋଗୁଁ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣାଟି ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକସ୍ଥିତ ଶିବାଜୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର 6 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।
ବନ୍ଧୁମିଳନରୁ ଫେରିବା ବେଳେ କୂଅକୁ ଖସିଲା କାର:
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଡିଣ୍ଡୋରୀ ସ୍ଥିତ ଶିବାଜୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜ୍ ବାଙ୍କ୍ବେଟ୍ ହଲ୍ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଡିଣ୍ଡୋରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦାରଗୁଡେ ପରିବାର ନିଜର ଏର୍ଟିଗା କାର୍ (Ertiga car)ରେ ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଟି ସେହି ହଲ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା:
ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦଳ ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କୂଳରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କାର୍ଟିକୁ କୂଅରୁ ବାହର କରାଯାଇଥିଲା ।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଶିଶୁ :
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଲ ଦାତୁ ଦାରଗୁଡେ (32 ବର୍ଷ ), ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେଶମା ଓ ଆଶା ଅନିଲ ଦାରଗୁଡେ (32 ବର୍ଷ) ଏବଂ 6 ଜଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିଥିଲେ । ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 7ରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁଣି ଥାର୍ ନେଲା ଜୀବନ: ଅଟୋ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା, ତିନି ବର୍ଷ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ
ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବାବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମ ବସ୍: ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା:
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦାରଗୁଡେ ପରିବାର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଟି କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ଖସିପଡିଥିଲା । କ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଟିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ ମୃତଦେହଗୁଡିକର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ନେଇ ଡିଣ୍ଡୋରୀ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ମାଥୁର କହିଛନ୍ତି ।