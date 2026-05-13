ପରଲୋକରେ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଦିବଙ୍ଗତ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ପ୍ରତୀକ । ରାଜନୀତିଠୁ ଥିଲେ ଦୂରରେ ।
Published : May 13, 2026 at 9:20 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 9:50 AM IST
ପ୍ରୟାଗରାଜ: ସମାଜବାଦ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ପରଲୋକ । 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ । ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥିତ ସିଭିଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବାସଭବନରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସିଭିଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଏମଏସ ଡାକ୍ତର ଦେବେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କେଜିଏମୟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଛି ।
କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ?
ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ ପାଠକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ପ୍ରତୀକ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ଭୋର 4ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତୀକ ନିଶ୍ବାସରେ ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସାଧନା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ବ୍ରିଟେନର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲିଡସରେ ପଢିଥିଲେ । ତେବେ ଦେଶର ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜନୀତିଠୁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରିୟଲଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଫିଟନେସର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା । ପ୍ରତୀକ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ‘The Fitness Planet’ ନାଁରେ ଏକ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ । ଏହା ସହ ପଶୁ ଆଶ୍ରୟ ନାଁରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସଂସ୍ଥା ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାମ କରୁଛି ।
श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 13, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।
विनम्र श्रद्धांजलि! pic.twitter.com/weadva9hi4
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅଖିଳେଶ:
ସାନ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ । ଅଖିଳେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତୀକ ଯାଦଙ୍କ ବିୟୋଗ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଇଶ୍ବର ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण', स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 13, 2026
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ…
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ । ଯୋଗୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଉପସଭାପତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।
श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद!— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 13, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।
विनम्र श्रद्धांजलि!
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ସପା:
ତେବେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି । ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ, ଭଗବାନ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁ ।’
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति प्रतीक यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) May 13, 2026
इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएँ शोक संतप्त परिवार के साथ हैं।
ईश्वर…
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି:
ସେହିପରି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଚୌଧରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ବର୍ଗୀୟ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହିଳା ଆୟୋଗର ଉପସଭାପତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ । ଏପରି କଠିନ ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ।