ପରଲୋକରେ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଦିବଙ୍ଗତ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ପ୍ରତୀକ । ରାଜନୀତିଠୁ ଥିଲେ ଦୂରରେ ।

Pratik Yadav passes away
ବାପାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତୀକ (FILE ETV Bharat)
Published : May 13, 2026 at 9:20 AM IST

Updated : May 13, 2026 at 9:50 AM IST

ପ୍ରୟାଗରାଜ: ସମାଜବାଦ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ପରଲୋକ । 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ । ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥିତ ସିଭିଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।

ପରିବାର ସହ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ (FILE ETV Bharat)

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବାସଭବନରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସିଭିଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଏମଏସ ଡାକ୍ତର ଦେବେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କେଜିଏମୟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଛି ।

କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ?

ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ ପାଠକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ପ୍ରତୀକ ହଠାତ୍‌ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ଭୋର 4ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତୀକ ନିଶ୍ବାସରେ ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସାଧନା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ବ୍ରିଟେନର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍‌ ଲିଡସରେ ପଢିଥିଲେ । ତେବେ ଦେଶର ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜନୀତିଠୁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରିୟଲଷ୍ଟେଟ୍‌ ଓ ଫିଟନେସର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା । ପ୍ରତୀକ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ‘The Fitness Planet’ ନାଁରେ ଏକ ଜିମ୍‌ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ । ଏହା ସହ ପଶୁ ଆଶ୍ରୟ ନାଁରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସଂସ୍ଥା ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାମ କରୁଛି ।

ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅଖିଳେଶ:

ସାନ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ । ଅଖିଳେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତୀକ ଯାଦଙ୍କ ବିୟୋଗ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଇଶ୍ବର ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ । ଯୋଗୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଉପସଭାପତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ସପା:

ତେବେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି । ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ, ଭଗବାନ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁ ।’

ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି:

ସେହିପରି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଚୌଧରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ବର୍ଗୀୟ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହିଳା ଆୟୋଗର ଉପସଭାପତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ । ଏପରି କଠିନ ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ।

Last Updated : May 13, 2026 at 9:50 AM IST

