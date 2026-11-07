ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି: ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି
ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବି ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 7, 2026 at 3:48 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମୂଳଭିତ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପରିକି ମୋଦୀ ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି।
ନିଜର ଆଗାମୀ ପୁସ୍ତକ 'Belonging: A Journey of Love' ପ୍ରକାଶନ ପୂର୍ବରୁ 'ଦି ହିନ୍ଦୁ'କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୋନିଆ ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶର ଲୋକେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଭାରତର ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ମୂଳଭିତ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସରକାର ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।"
- କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ
କଂଗ୍ରେସର ଅବନତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେଟା ନିରାଶାବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦୀ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଅର୍ଥବଳ ଏବଂ ଧର୍ମର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି।
ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ସହ୍ୟ କରି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରହିଛି ବୋଲି ସୋନିଆ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସମାନ ବିଚାରଧାରା ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ବୋଲି ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି।
- ମୋଦୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନରୁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଶିଖିବ ?
'Belonging: A Journey of Love' ପୁସ୍ତକଟି ହାର୍ପରକଲିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ମୃତିଚାରଣମୂଳକ ପୁସ୍ତକ। ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନହୋଇ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ଢାଞ୍ଚା ଭାବେ ରହିଛି ବୋଲି ସୋନିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଥିରୁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରାର ଦୁନିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରଏସଏସଠାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ୨୦୦୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନୁତାପ ନାହିଁ
୨୦୦୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ୟୁପିଏ ସରକାରର ନୀତି ଓ କଂଗ୍ରେସର ରଣନୀତି କିପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସୋନିଆ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କେବେ ମନକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବେଶ୍ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ଏକ ଟିମ୍ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମନମୋହନ ସିଂହ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ୫୪୪ ପୃଷ୍ଠାର ସ୍ମୃତି ପୁସ୍ତକ
ଗତ ମାସରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି କହିଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଜ କାହାଣୀ କହିବାର ପାଳି ତାଙ୍କର। ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବାରୁ କିଛି 'ତମାଶା' ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ।
ହାର୍ପରକଲିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସୋନିଆଙ୍କ ୫୪୪ ପୃଷ୍ଠାର ପୁସ୍ତକ 'Belonging: A Journey of Love' ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ଭାରତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପୁସ୍ତକର ଭାରତୀୟ ପ୍ରକାଶନକୁ ନେଇ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ହାଉସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (PRHI) ସହ ଲେଖିକାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପରେ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା।
ପୁସ୍ତକର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ସମ୍ପାଦନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶକ ଓ ଲେଖିକାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
କେତେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସରକାରୀ ଚାପ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ମୋଦୀ, ଆରଏସଏସ ଏବଂ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଚୀନ୍ର ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଅଂଶ ପୁସ୍ତକରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ହାଉସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଥିଲା ଯେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରୟାସରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶନ ଅଧିକାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତଭେଦ ଦୂର ନହେବାରୁ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶନରୁ ଓହରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପ ନଥିବା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଚୁକ୍ତିର ଗୋପନୀୟତା ସର୍ତ୍ତ ଓ ଲେଖିକାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତଭେଦର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା।
- ଇଟାଲୀରୁ ଭାରତ ଯାଏଁ ସୋନିଆଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା
'Belonging: A Journey of Love' ପୁସ୍ତକରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଟାଲୀର ଭେନେଟୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋନିଆଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହା ପରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ୧୯୬୫ ମସିହାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତର କାହାଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ବିବାହ, ଶାଶୂ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବା, ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଇବାର ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଗାନ୍ଧି ପରିବାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୯୮୪ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବଂ ୧୯୯୧ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଭଳି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଏହା ସହ ୨୦୦୪ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟର ବିଜୟ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ଓ ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।