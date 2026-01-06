ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ
Published : January 6, 2026 at 3:18 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ରାତି 10ଟାରେ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡା.ଅଜୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଣାପଡିଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥମା ବଢିଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
କେବେ ହେବେ ଡିସଚାର୍ଜ
ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ସ୍ୱରୂପ ସୋନିଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଦେଖୁ ନେବେ । ତଥାପି ଦିନେ ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
STORY | Sonia Gandhi admitted to Delhi's Ganga Ram hospital, say sources— Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2026
Congress leader Sonia Gandhi has been admitted to the Sir Ganga Ram Hospital in Delhi, sources said on Tuesday. She is doing fine and has been kept under observation of a chest physician, they said.
READ:… pic.twitter.com/5S3iT3UCgj
ନିୟମିତ ଚେକିଂ ସାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଇଥାନ୍ତି
79 ବର୍ଷୀୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 2025 ଜୁନ 7 ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ସିମଳାରେ ଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିମଳାର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଳୀସ୍ଥିତ ସାର ଗଙ୍ଗାରାମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ଚେକିଂ ସାର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଇଥାନ୍ତି ।
ଲୋକସଭାକୁ 6ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସୋନିଆ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କରି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । 1999 ମସିହାରୁ ସୋନିଆ କ୍ରମାଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରି ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । 1999ରେ ସୋନିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆମେଠୀ ଆସନରୁ ଜିତି ଲୋକସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହା ପରେ 2004ରେ ପୁଅ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ରାହୁଲ ଆମେଠୀ ଆସନରୁ ଏବଂ ସୋନିଆ ରାୟବରେଲି ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ରାୟବରେଲିରୁ ସୋନିଆଙ୍କ ଶାଶୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏକଦା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ । ସୋନିଆ 2004, 2009, 2014 ଏବଂ 2019 ରେ କ୍ରମାଗତ ଚାରିଥର ଶାଶୁଙ୍କ ଆସନ ରାୟବରେଲି ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । 57 ବର୍ଷ ପରେ ନେହେରୁ-ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଛନ୍ତି ।
