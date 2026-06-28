ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
ସୋନମଙ୍କ ଅନଶନ ଯୋଗୁଁ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ନେତୃତ୍ୱରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : June 28, 2026 at 2:54 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଦାଖର ସମାଜସେବୀ ତଥା ଶିକ୍ଷା ସୁଧାରର ପ୍ରବକ୍ତା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନ କରିବେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ 'ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍' (AISA) ର ଅନେକ ଛାତ୍ର ନେତା ମଧ୍ୟ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସହ ଅନଶନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସୋନମଙ୍କ ଅନଶନ ଯୋଗୁଁ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ନେତୃତ୍ୱରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ।
Sonam Wangchuk will begin his hunger strike tomorrow to seek resignation of Dharmendra Pradhan.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 27, 2026
Date - 28 June
Time - 11 AM
Location- Jantar Mantar pic.twitter.com/VLnuypzBmP
ଅନଶନରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ
ଅନ୍ୟପଟେ, ଦେଶର ୬୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ 'ଖାପ୍ ପଞ୍ଚାୟତ' ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଛାତ୍ର, ଚାଷୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ମିଳନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସୋନମ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ଗତ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ ଆଜି ଠାରୁ ଏହି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
'ଆଇସା'ର ଅନେକ ଛାତ୍ର ନେତା ଏହି ଅନଶନରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ଆଇସା'ର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନେହା, ଜେଏନୟୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଦାନିଶ ଅଲ୍ଲୀ, 'ଆଇସା' ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ମନୀଷ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଦୀପକ, ଜେଏନୟୁର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଋଷିକେଶ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆମିନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏକ ଲଢ଼େଇ।
୬୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାରା ଦେଶରୁ ୬୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ 'ଖାପ୍ ପଞ୍ଚାୟତ' ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭୋକ ଉପବାସ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ 135 ତମ ଅଧ୍ୟାୟ: ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଗଗନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଗାଥା ଶୁଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ହେବେ ସାମିଲ