ସହି ପାରିଲେନି ବାପାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ; ମୃତଦେହ ପାଖେ ଟଳି ପଡିଲେ ପୁଅ
ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ହେଲେ ପାରିଲେନି । କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କୁ ସହି ବି ପାରିଲେନି । ମୃତଦେହ ପାଖରେ ଟଳି ପଡିଲେ ପୁଅ ।
Published : November 6, 2025 at 7:43 PM IST
ଋଷିକେଶ: ବାପା..ଖାଲି ସମ୍ପର୍କର ନାଁଟିଏ ନୁହେଁ.. ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ମନ ପାଇଁ ଅକଳ୍ପନୀୟ ବଳ । ଅସହାୟ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା । ବାପା ଥିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଆକାଶ ପରି ବିଶାଳ ଛାତଟିଏ । ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି । ବାପାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସନ୍ତାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହି ନ ପାରି ସନ୍ତାନ ଆଖି ବୁଜି ଦେବ, ଏହା ଯେତିକି ଦୁଃଖଦ ସେତିକି ଅଭାବନୀୟ ମଧ୍ୟ । ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତୀର୍ଥ ନଗରୀ ଋଷିକେଶରେ ।
ଜଣେ 84 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା । ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବାବେଳେ ଘଟିଛି ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଟଳି ପଡିଛନ୍ତି ପୁଅ ।
ବାପାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସହି ପାରିଲେନି ପୁଅ
ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଋଷିକେଶର ଗଙ୍ଗାନଗର ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ପୁରମରେ । ଲେନ୍ ନମ୍ବର 4 ନିବାସୀ ବେଦ ପ୍ରକାଶ କପୁର । ବୟସ 84 । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଋଷିକେଶର AIIMSରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ।
ବେଦ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ପୁଅ ସଚିନ କପୁର । ବାପାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ବରଦାସ୍ତ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖି ଟଳି ପଡିଲେ । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ।
ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସଚିନ
କୁହାଯାଉଛି, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସେରେ ପଡିିଥିଲେ 45 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁଅ ସଚିନ ତାଙ୍କର ଖୁବ ସେବା କରିଥିଲେ । ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ହଠାତ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ସହି ପାରି ନ ଥିଲେ । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାପାଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ଟଳି ପଡିଲେ ।
ଏ ଦୁଃଖରୁ ସେ ଦୁଃଖ ବଳି ପଡିଥିଲା । ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଥିଲା ବାପା-ପୁଅଙ୍କ କୋକେଇ । ଖାଲି ପରିବାର ନୁହେଁ, ସାରା ଇଲାକା ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା..ଶ୍ରବଣକୁମାର ପରି ପୁଅଟିଏ ଥିଲା । ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଏପରି ପୁଅ ସତରେ ବିରଳ । ହେଲେ ସଚିନଙ୍କ ଏପରି ଅକସ୍ମାତ ବିୟୋଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ, ପୁଅ ।
