ମା'ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଅ; ପାଳିତ ହାତୀକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ୟୁପି ଆଣିଲେ

ହାତୀର ନାମ ଜାତ୍ରା ସିଂହ । ଫେବୃଆରୀ 9ରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାମସାଇରୁ ବାହାରି 1600 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ହାତୀ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

son brings elephant from Arunachal Pradesh to Uttar Pradesh to fulfill mothers wish
ମା'ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ହାତୀକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆଣିଲେ ପୁଅ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 15, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
ପ୍ରତାପଗଡ: ଶେଷରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ହାତୀ । ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛି । ଏହି ଫେରିବା ପଛରେ ଆଉ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପୁଅର ମାତୃପ୍ରେମ । ନିଜ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଥିଲା । ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜିତିଥିଲା । ହାତୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ହାତୀ ତାର ମାଲିକଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଲହରୀ । ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ହୋଇଥିଲା ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି । ସମସ୍ତ ଖୁବ ଆଦରରେ ହାତୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।

କ'ଣ ଥିଲା ପୂରା କାହାଣୀ

ଘଟଣାଟି ରାଣୀଗଞ୍ଜ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଛିଣ୍ଟପୁର ଗାଁର । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଅଶୋକ ତ୍ରାପାଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ରହି ଆସିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଖୁବ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାମସାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ 2023 ମେରେ ତାଙ୍କ ମା କେଓଲା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ହାତୀ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ହାତୀର ନାମ ଜାତ୍ରା ସିଂହ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ଭାବି ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ।

କେଉଠି ଥିଲା ହାତୀ

ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉପହାର ଭାବେ ମିଳିଥିବା ହାତୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିଲା । ହାତୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ମାହୁନ୍ତ ଥିଲେ । ହାତୀର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ମାହୁନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ହାତୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ମା ହାତୀକୁ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ୟୁପି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ରାନିପୁରର ଛିଣ୍ଟପୁରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ । ଗାଁ ଲୋକେ ବି ହାତୀର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଏଥିପାଇଁ ସେ 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାମଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ହାତୀକୁ ଗାଁକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ଅଶୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ,ବିହାର, ଏବଂ ୟୁପି ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ହାତୀ ଆସିବାର ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ହାତୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନାମସାଇରୁ ବାହାରିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଢଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ବହୁତ ସତର୍କତା ଭିତରେ 1600 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ହାତୀ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।

