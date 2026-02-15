ମା'ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଅ; ପାଳିତ ହାତୀକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ୟୁପି ଆଣିଲେ
ହାତୀର ନାମ ଜାତ୍ରା ସିଂହ । ଫେବୃଆରୀ 9ରୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାମସାଇରୁ ବାହାରି 1600 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ହାତୀ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
Published : February 15, 2026 at 2:02 PM IST
ପ୍ରତାପଗଡ: ଶେଷରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ହାତୀ । ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛି । ଏହି ଫେରିବା ପଛରେ ଆଉ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପୁଅର ମାତୃପ୍ରେମ । ନିଜ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଥିଲା । ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜିତିଥିଲା । ହାତୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ହାତୀ ତାର ମାଲିକଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଲହରୀ । ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ହୋଇଥିଲା ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି । ସମସ୍ତ ଖୁବ ଆଦରରେ ହାତୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
କ'ଣ ଥିଲା ପୂରା କାହାଣୀ
ଘଟଣାଟି ରାଣୀଗଞ୍ଜ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଛିଣ୍ଟପୁର ଗାଁର । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଅଶୋକ ତ୍ରାପାଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ରହି ଆସିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଖୁବ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାମସାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ 2023 ମେରେ ତାଙ୍କ ମା କେଓଲା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ହାତୀ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ହାତୀର ନାମ ଜାତ୍ରା ସିଂହ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ଭାବି ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ।
କେଉଠି ଥିଲା ହାତୀ
ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉପହାର ଭାବେ ମିଳିଥିବା ହାତୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିଲା । ହାତୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ମାହୁନ୍ତ ଥିଲେ । ହାତୀର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ମାହୁନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ହାତୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ମା ହାତୀକୁ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ୟୁପି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ରାନିପୁରର ଛିଣ୍ଟପୁରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ । ଗାଁ ଲୋକେ ବି ହାତୀର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଏଥିପାଇଁ ସେ 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାମଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ହାତୀକୁ ଗାଁକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ଅଶୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ,ବିହାର, ଏବଂ ୟୁପି ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ହାତୀ ଆସିବାର ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ହାତୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନାମସାଇରୁ ବାହାରିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଢଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ବହୁତ ସତର୍କତା ଭିତରେ 1600 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ହାତୀ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୂଅରେ ଫସିଥିଲା ହାତୀ, ଉଦ୍ଧାର ପରେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ କଲା ଆକ୍ରମଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସପ୍ତାହ ତଳେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ