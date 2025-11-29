ETV Bharat / bharat

ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବିତ A320 ଫାମିଲି ପ୍ଲେନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ସମାପ୍ତ: DGCA

29 ନଭେମ୍ବର ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଡିଜିସିଏ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 338ଟି ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ 189ଟି A320 ଫାମିଲି ପ୍ଲେନ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

n this Thursday, June 12, 2014 file image, An AirAsia India Airbus A320 aircraft takes off as it embarks on the carrier's inaugural domestic flight to Goa from the Kempe Gowda International Airport (KGIA), in Bengaluru.
n this Thursday, June 12, 2014 file image, An AirAsia India Airbus A320 aircraft takes off as it embarks on the carrier's inaugural domestic flight to Goa from the Kempe Gowda International Airport (KGIA), in Bengaluru. (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରାୟ 338 A320 ଫାମିଲି ପ୍ଲେନକୁ ଉଡ଼ାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ DGCA ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଭାବିତ ଫ୍ଲିଟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ବିମାନ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଥିବାରୁ କିଛି ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ 60-90 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ଏୟାରବସ୍ କହିଛି ଯେ, ତୀବ୍ର ସୌର ବିକିରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ A320 ଫାମିଲି ପ୍ଲେନରେ ଉଡ଼ାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 29 ନଭେମ୍ବର ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ 338ଟି ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ 189ଟି A320 ଫାମିଲି ପ୍ଲେନ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

Symbolic photo
Symbolic photo (ANI)

ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ବିମାନର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସକାଳ 5:29 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଅଛି। DGCA ଶନିବାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଏକ ଏୟାରୱର୍ଥିନେସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ଭାରତୀୟ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ କହିଛି।

ଏହାପରେ ଏୟାରବସ୍ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (EASA) ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏୟାରୱର୍ଥିନେସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ A320 ଫାମିଲି ପ୍ଲେନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ A320 CEO ଏବଂ Neos, A321 CEO ଏବଂ Neos ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ 6,000 ଏୟାରବସ୍ A320 ଫାମିଲି ପ୍ଲେନକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସମାପ୍ତ କରିବେ।

ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?

ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 350ରୁ ଅଧିକ A320-ସିରିଜ୍ ବିମାନ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ସେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର 1 କିମ୍ବା 2 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ଏକ JetBlue ବିମାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣାର ସୁରକ୍ଷା ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଆଯାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 6,000 A320 ବିମାନକୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ନୂତନ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ, ମାନକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲୋଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଅପଡେଟ୍ 30 ମିନିଟରୁ କମ୍ ସମୟ ନେଇପାରେ। ତଥାପି ପୁରୁଣା ବିମାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ହାର୍ଡୱେର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଉଡ଼ାଣ ସମୟସୂଚୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

