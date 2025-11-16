ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାରରେ ଫାଟ: 'ମୋ ଉପରକୁ ଚପଲ ଉଠାଇଥିଲେ', ରୋହିଣୀଙ୍କ ପୁଣି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପୋଷ୍ଟ
ଆରଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପାଇଁ ରୋହିଣୀ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏବଂ ଟିକେଟ ପାଇଁ କିଡନୀ ଦେଇଥିବା ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
Published : November 16, 2025 at 6:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିହାରର ରାଜନୀତି ଖୁବ ସରଗରମ ରହିଛି । RJDର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଲାଲୁପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ପାରିବାରିକ ଝଡ଼ ଉଠିଛି । ଗତକାଲି ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବା ପରେ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଅପମାନ ବିଷୟରେ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପିତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଦେବା ବିଷୟ ଉପରେ ବୟନବାଜୀ ତଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଅଭଦ୍ରାମୀ ବିଷୟରେ ନିଜର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରି ଝିଅ ନ ହେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
I’m quitting politics and I’m disowning my family …— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 15, 2025
This is what Sanjay Yadav and Rameez had asked me to do …nd I’m taking all the blame’s
ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା:
ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 2022 ମସିହାରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ରାଜନୀତିରେ ଟିକେଟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଖରାପ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିବାର ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା କାଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ରୋହିଣୀ RJDର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଓ ରମିଜଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ତେଜସ୍ବୀ ଯାଦବଙ୍କ ବହୁ ନିକଟତର ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଘରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଘୃଣ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚପଲ ଉଠାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଜଣେ ଝିଅ, ଜଣେ ଭଉଣୀ, ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ମା'ଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଘୃଣ୍ୟ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚପଲ ଉଠାଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହିତ ସାଲିସ କରିନଥିଲି । ସତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲି । କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଲା ।"
ରୋହିଣୀଙ୍କ କୋହ:
ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "କାଲି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇ କୁହାଗଲା କି ମୁଁ ଖରାପ ମଣିଷ ଅଟେ ଓ ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଖରାପ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଟିକେଟ ହାସଲ କରିବା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏହା କରିଛି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା ।"
ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କୋହଭରା ସନ୍ଦେଶ:
ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରର ସମସ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିବାହିତ ଝିଅ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାଆଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଭାଇ ଅଛି, ତେବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭଗବାନ ଭଳି ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନାହିଁ । ତୁମର ଭାଇକୁ ଅର୍ଥାତ ସେହି ଘରର ପୁଅକୁ, ତାଙ୍କର କିଡନୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ହରିୟାଣାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ କୁହ ।" ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କିଡ଼ନୀ ଦେଇ ଭୂଲ କଲି:
କିଡନୀ ଡ଼ୋନେଟ କରି ଭୂଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ମୋ ପରିବାର, ମୋର ତିନି ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ଏବଂ ମୋର କିଡନୀ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଏକ ମହାପାପ କରିଛି । ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । ଯାହା ଭୂଲ ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ବିବେଚନା କରୁଛି । ତୁମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ମୋ ପରି ସମାନ ଭୁଲ କର ନାହିଁ; ରୋହିଣୀ ଭଳି କାହାର ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନ ହେଉ।"
ପରାଜୟ କାରଣ ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ତେଜସ୍ବୀ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ:
ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ ଆଣିଦେଇଛି । ରୋହିଣୀଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ଆସିବା ପରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଅର୍ନ୍ତଦ୍ବନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶନିବାର ସେ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେଠାରେ ପାର୍ଟିର ହାରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର କୌଣସି ପରିବାର ନାହିଁ । ଆପଣ ସଞ୍ଜୟ, ତେଜସ୍ବୀ ଓ ରମିଜଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ମୋତେ ପରିବାରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପରାଜୟର କୌଣସି କାରଣ ନିଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି ।"
ଏହା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବଡ଼ ପାରିବାରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ ନିଜ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ନିଜର ଏକ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ସ୍ବାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି ।
