ଏହି ଦେଶରେ ଚାଲୁନି ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିପଦଜ୍ଜନକ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଯାତ୍ରା

Published : October 26, 2025 at 9:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶରେ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ବଡ଼ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଶୋକ ନଗରରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ କେତେକ ଦେଶ ଏସି ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି । ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ନୁହେଁ ।
ଏହି ସବୁ ଦେଶରେ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାନ ଲାଗିଛି:
ଜର୍ମାନୀ:
ଏଠାରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ 2006 ମସିହାରେ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କୁହାଯାଏ 2000 ମସିହା ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଏହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ ଥିଲା । ଏହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକ ଓଲଟିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ଲଗାଇଥିବା କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଖସି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଥିଲେ ।
ଚୀନ:
ଚୀନ 2012 ମସିହାରେ ବହୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ 2012 ମସିହାରେ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ନିର୍ମାଣ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ 2018 ମସିହାରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ହଟାଇଦେଇଥିଲା ।
ଚୀନରେ କମ୍ ରେଳ ନେଟୱର୍କ ଥିବା ଯୋଗୁଁ 1990 ଦଶକରେ ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଚୀନରେ 2009ରୁ 2012 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 13ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 252ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦେଶରେ ଗାଇଡଲାଇନକୁ କଡ଼ା କଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡ଼ିଜାଇନର କମତି, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନପାଇବା, ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ସ୍ଥାନ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଦିଆଗଲା ।
ଇଂଲଣ୍ଡ:
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଉପରେ 2017 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କମର୍ସିଆଲ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ଏଥିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସହିତ ଏହା ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1920 ମସିହାରୁ ସ୍ଲିପର ବସ୍ର ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ସହିତ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଚୟନ କରାଗଲା ।
ଭାରତରେ ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
- ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସର୍ଟସର୍କିଟ:
AC ୟୁନିଟ୍ର ଖରାପ ୱାୟାରିଂ, ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ, ପୁରୁଣା ମୋଡ଼ିଫିକେସନରୁ ସ୍ପାର୍କ ଭଳି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି । ଜୟସାଲମେର ଓ ବେଲୋର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପରି ଘଟିଥିଲା ।
- ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ଫାଟିବା:
ବାଇକର ଟାଙ୍କି ଫାଟିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ଡ଼ିଜାଇନର ଅଭାବ:
ବସର ସ୍ଲିପର୍ ବର୍ଥରେ ସରୁ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଟେରିଅରରେ ଜ୍ବଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥାଏ ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୀବ୍ରତା ବେଶି ବଢାଇଦିଏ ।
- ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ଅଭାବ:
ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଅପରେଟରମାନେ ବସ୍ର ସୁରକ୍ଷାମାନକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଅନେକ ବସ୍ ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ ଅବୈଧ ଢାଞ୍ଚାରେ ମୋଡ଼ିଫାଏଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ