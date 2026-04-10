ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଶିଶୁ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 3 ଗୁରୁତର
ଦୁଇଟିଯାକ ଗା଼ଡି ଖଣ୍ଡ ବିଖଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଡିିଥିଲା । ଯାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
Published : April 10, 2026 at 1:07 PM IST
କାଙ୍କେର: ଛତିଶଗଡର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ହୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଦୁଇଟି କାର ବୀପରିତ ଦିଗରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବାବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ ଗା଼ଡି ଖଣ୍ଡ ବିଖଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଡିିଥିଲା । ଏପରିକି ଗାଡିରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନୀରିହ ଶିଶୁ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି ।
ଶିଶୁ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ
କାଙ୍କେର ଏସପି ନିଖିଳ ରାଖେଚାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ! ଦୈନିକ 5 କେଜି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କୋଟାକୁ ଦୁଇ ଗୁଣା କଲେ ସରକାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କୋର୍ପିଓ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ମୃତ, 4 ଗୁରୁତର