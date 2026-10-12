ବିଜାପୁରରେ ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ: ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନରେ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ
ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Published : October 12, 2026 at 7:26 PM IST
BIJAPUR ODISHA MAOIST CADRES SURRENDER, ବିଜାପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ନକ୍ସଲ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାରି ଜଣ ଏବଂ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର ଦୁଇ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ସକରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଡିଆରଜି ବିଜାପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ସମର୍ଥନରେ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାଡରମାନେ ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ନକ୍ସଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭ୍ରମିତ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମୋହଭଙ୍ଗ
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବ, ସଂଗଠନର ବିଘଟନ ଏବଂ ସଂଗଠନର ହିଂସାତ୍ମକ ଏବଂ ଜନବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସାଥୀମାନଙ୍କର ସଫଳ ପୁନର୍ବାସ ଦେଖି, ଏହି ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ହିଂସାର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କ୍ୟାଡରଙ୍କ ନାମ:
- ରାଣୀ ସୋଢ଼ୀ ଓରଫ ସନ୍ଧ୍ୟା- ବୟସ: 30 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ଗୋର୍ନା ବାଟୁମ୍ପରା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବିଜାପୁର, ସଂଗଠନ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 08 PPCM, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- ପାଣ୍ଡୋ ପୋଡିୟମ ଓରଫ ସସ୍ମିତା- ବୟସ: 28 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ନେଲନାର ମଣ୍ଟୁପାରା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓରଛା, ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପୁର, ସଂଗଠନ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 08 PPCM, ପଦବୀ/ପଦବି: PPCM, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- ସୁକ୍କୁ କୁଡ଼ିୟମ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ- ବୟସ: 27 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ସାଗମେଟା ଇମଲିପାରା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଫାର୍ସଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ବିଜାପୁର, ସଂଗଠନ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 08 PPCM/ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ CCM ଗଣେଶ ଉଇକା, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- କେସା ମାଡଭି ଓରଫ ସତୀଶ- ବୟସ: 30 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ପୋଣ୍ଡୱାୟା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭୈରାମଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ବିଜାପୁର, ସଂଗଠନ: କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 02, PPCM/A-ସେକ୍ସନ୍ କମାଣ୍ଡର ପଦବୀ/ପଦବୀ: PPCM, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 8 ଲକ୍ଷ
- ଦେବେ ମାଡ଼କାମ୍ ଓରଫ ଜାନ୍ନି- ବୟସ: 22 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ସିଙ୍ଗାନାପାଲି ସ୍କୁଲପାରା, ଉସୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସଂଗଠନ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 08 ର ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ, ଜଗଦୀଶ ଇର୍ପା ଓରଫ ରମନ୍ନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ, ପଦ/ରାଙ୍କ: ପିଏମ୍, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 2 ଲକ୍ଷ
- ଲାଲୁ ତାତି- ବୟସ: 25 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ଟୋଡକା ଗାୟତା ପାରା, ଗଙ୍ଗାଲୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସଂଗଠନ: ଗଙ୍ଗାଲୁର ଏରିଆ କମିଟି, ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 1 ଲକ୍ଷ
ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଣୀ ସୋଢୀ 2012 ମସିହାରେ ବାଲ୍ ସଂଘମ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ PLGA ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦଳର ସଦସ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ । 2022 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀ ନଂ 8ରେ PPCMର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ପାଣ୍ଡୋ ପୋଡିୟମ 2015 ମସିହାରେ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ PPCM ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସୁକୁ କୁଡିଆମ 2005 ମସିହାରୁ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବରିଷ୍ଠ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । କେସା ମାଡଭି କମ୍ପାନୀ ନଂ 2ରେ PPCM ଏବଂ A-ସେକ୍ସନ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସେ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି ।
ଦେବେ ମାଡକାମ ରମନ୍ନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିଲେ
ଦେବ ମାଡକାମ ଓରଫ ଜାନ୍ନି 2015 ମସିହାରେ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀ ନଂ 8ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାଡର ଜଗଦୀଶ ଇର୍ପା ଓରଫ ରମନ୍ନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଲାଲୁ ତାତି ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ବାଲ୍ ସଂଘମ୍ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗଙ୍ଗାଲୁର ଏରିଆ କମିଟି ଏବଂ ବାଟାଲିଅନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ସଂଗଠନରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ।
ଅନେକ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଅନେକ କ୍ୟାଡର ବିଭିନ୍ନ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ଚାପ, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଭ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏହି କ୍ୟାଡରମାନେ ସଂଗଠନ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
"ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ," ବୋଲି ବିଜାପୁର ଏସପି ଉମେଶ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅପରେସନରେ DRG ବିଜାପୁର, CRPFର 170ତମ ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ, ବିଶ୍ୱାସ-ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ': କଂଗ୍ରେସର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଣିକି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ମନା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ