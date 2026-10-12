ETV Bharat / bharat

ବିଜାପୁରରେ ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ: ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନରେ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ

ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Six Naxals surrender in Bijapur; four were active in the Odisha unit.
ବିଜାପୁରରେ ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ: ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନରେ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BIJAPUR ODISHA MAOIST CADRES SURRENDER, ବିଜାପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ନକ୍ସଲ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାରି ଜଣ ଏବଂ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର ଦୁଇ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ସକରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଡିଆରଜି ବିଜାପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ସମର୍ଥନରେ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାଡରମାନେ ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜାପୁରରେ ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ: ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନରେ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ନକ୍ସଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭ୍ରମିତ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମୋହଭଙ୍ଗ

ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବ, ସଂଗଠନର ବିଘଟନ ଏବଂ ସଂଗଠନର ହିଂସାତ୍ମକ ଏବଂ ଜନବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସାଥୀମାନଙ୍କର ସଫଳ ପୁନର୍ବାସ ଦେଖି, ଏହି ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ହିଂସାର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କ୍ୟାଡରଙ୍କ ନାମ:

  1. ରାଣୀ ସୋଢ଼ୀ ଓରଫ ସନ୍ଧ୍ୟା- ବୟସ: 30 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ଗୋର୍ନା ବାଟୁମ୍ପରା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବିଜାପୁର, ସଂଗଠନ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 08 PPCM, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
  2. ପାଣ୍ଡୋ ପୋଡିୟମ ଓରଫ ସସ୍ମିତା- ବୟସ: 28 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ନେଲନାର ମଣ୍ଟୁପାରା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓରଛା, ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପୁର, ସଂଗଠନ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 08 PPCM, ପଦବୀ/ପଦବି: PPCM, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
  3. ସୁକ୍କୁ କୁଡ଼ିୟମ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ- ବୟସ: 27 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ସାଗମେଟା ଇମଲିପାରା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଫାର୍ସଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ବିଜାପୁର, ସଂଗଠନ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 08 PPCM/ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ CCM ଗଣେଶ ଉଇକା, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
  4. କେସା ମାଡଭି ଓରଫ ସତୀଶ- ବୟସ: 30 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ପୋଣ୍ଡୱାୟା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭୈରାମଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ବିଜାପୁର, ସଂଗଠନ: କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 02, PPCM/A-ସେକ୍ସନ୍ କମାଣ୍ଡର ପଦବୀ/ପଦବୀ: PPCM, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 8 ଲକ୍ଷ
  5. ଦେବେ ମାଡ଼କାମ୍ ଓରଫ ଜାନ୍ନି- ବୟସ: 22 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ସିଙ୍ଗାନାପାଲି ସ୍କୁଲପାରା, ଉସୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସଂଗଠନ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର 08 ର ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ, ଜଗଦୀଶ ଇର୍ପା ଓରଫ ରମନ୍ନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ, ପଦ/ରାଙ୍କ: ପିଏମ୍, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 2 ଲକ୍ଷ
  6. ଲାଲୁ ତାତି- ବୟସ: 25 ବର୍ଷ, ଠିକଣା: ଟୋଡକା ଗାୟତା ପାରା, ଗଙ୍ଗାଲୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସଂଗଠନ: ଗଙ୍ଗାଲୁର ଏରିଆ କମିଟି, ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ, ପୁରସ୍କାର ରାଶି: 1 ଲକ୍ଷ
ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଣୀ ସୋଢୀ 2012 ମସିହାରେ ବାଲ୍ ସଂଘମ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ PLGA ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦଳର ସଦସ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ । 2022 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀ ନଂ 8ରେ PPCMର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ପାଣ୍ଡୋ ପୋଡିୟମ 2015 ମସିହାରେ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ PPCM ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସୁକୁ କୁଡିଆମ 2005 ମସିହାରୁ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବରିଷ୍ଠ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । କେସା ମାଡଭି କମ୍ପାନୀ ନଂ 2ରେ PPCM ଏବଂ A-ସେକ୍ସନ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସେ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି ।

ଦେବେ ମାଡକାମ ରମନ୍ନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିଲେ

ଦେବ ମାଡକାମ ଓରଫ ଜାନ୍ନି 2015 ମସିହାରେ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀ ନଂ 8ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ନକ୍ସଲ କ୍ୟାଡର ଜଗଦୀଶ ଇର୍ପା ଓରଫ ରମନ୍ନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଲାଲୁ ତାତି ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ବାଲ୍ ସଂଘମ୍ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗଙ୍ଗାଲୁର ଏରିଆ କମିଟି ଏବଂ ବାଟାଲିଅନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍‌ରେ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ସଂଗଠନରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ।

ଅନେକ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଅନେକ କ୍ୟାଡର ବିଭିନ୍ନ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ଚାପ, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଭ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏହି କ୍ୟାଡରମାନେ ସଂଗଠନ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

"ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ," ବୋଲି ବିଜାପୁର ଏସପି ଉମେଶ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅପରେସନରେ DRG ବିଜାପୁର, CRPFର 170ତମ ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ, ବିଶ୍ୱାସ-ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ': କଂଗ୍ରେସର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଣିକି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ମନା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

NAXAL SURRENDER IN BIJAPUR
ODISHA MAOIST CADRES SURRENDER
ବିଜାପୁରରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ଓଡ଼ିଶା ମାଓ କ୍ୟାଡର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
NAXAL REHABILITATION POLICY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.