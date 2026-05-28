ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଇ ରିକ୍ସା ଉପରେ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରକ, 6 ମୃତ
ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ ଇ ରିକ୍ସା ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ମାଡି ଯିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
Published : May 28, 2026 at 11:39 AM IST
ବାନ୍ଦା: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ସହରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ ଇ ରିକ୍ସା ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ମାଡି ଯିବାରୁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । 4 ଜଣ ଇ ରିକ୍ସା ଯାତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲେ ମମତା (40), ରାକେଶ (45), ଶେହବାଜ (12) ଓ ନବୀନ (40) । ସମସ୍ତ ମୃତକ କୁରହୀ ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଇ ରିକ୍ସା ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ
ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି ।
ବିସନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର ଓରାନ ରୋଡରେ ଏକ ବାଲିବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବିସନ୍ଦା ସହର ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଫେରାର ହେଉଥିବାବେଳେ ଓରାନ ରୋଡର ନାଥୁ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଇ ରିକ୍ସା ଉପରୁ ମାଡି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରକ । ବାନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମିତ ଅସେରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବିସନ୍ଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକଟି ଜଣେ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଟ୍ରକଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଇ ରିକ୍ସା ଉପରେ ଲେଉଟି ପଡିଥିଲା । ତିନି ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା’’ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 4 ଗୁରୁତରଙ୍କ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିବାବେଳେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହେଉଥିବା ଟ୍ରକକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
