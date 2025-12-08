ଭାଇକୁ 'ଭାତ' ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଉଣୀ; ଦୁଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାତ୍ର 25 କିମି
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଉଣୀ । ଭାଇ କଲେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ।
Published : December 8, 2025 at 1:23 PM IST
Sister Came To Brother House In Helicopter ଚଣ୍ଡିଗଡ଼(ହରିୟାଣା): ସାଧାରଣତଃ, ଆମେ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବାଇକ୍, କାର, ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । କିନ୍ତୁ, ହରିୟାଣାର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ହରିୟାଣା ଧନୱାପୁର ବାସିନ୍ଦା ପିଙ୍କି ଦହିୟାଙ୍କ ପୁଅ ରୋହିତ ଦହିଆଙ୍କ ବିବାହ ଝାରସା 360 ଖାପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଠାକରାନଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ବିବାହ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ପିଙ୍କି ଦହିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଟୌଦି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୌରା ଖୁର୍ଦ ଗାଁକୁ 'ଭାତ' ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ପନୱାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
'ଭାତ' ପରମ୍ପରା କଣ:
'ଭାତ' ହେଉଛି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭାଇ, ଭଉଣୀର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ 'ଭାତ' ଆକାରରେ କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି । ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପିଙ୍କି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପିଙ୍କିଙ୍କ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର । ଏନେଇ ପିଙ୍କି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଭଳି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିଥିଲି ।"
ମାଳାରେ ସ୍ୱାଗତ:
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିଥିବା ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିଙ୍କିଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ପନୱାର ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଭଉଣୀ ଓ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ 'ଭାତ' (ବିବାହ ଭୋଜି) ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପିଙ୍କି ଦହିୟାଙ୍କ ଭାଇ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପଟୌଦିର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର, ମନଜିତ କୁମାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 'ଭାତ' ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ