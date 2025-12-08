ETV Bharat / bharat

ଭାଇକୁ 'ଭାତ' ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଉଣୀ; ଦୁଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାତ୍ର 25 କିମି

ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଉଣୀ । ଭାଇ କଲେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ।

Helicopter craze in Haryana
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଉଣୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 8, 2025 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sister Came To Brother House In Helicopter ଚଣ୍ଡିଗଡ଼(ହରିୟାଣା): ସାଧାରଣତଃ, ଆମେ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବାଇକ୍, କାର, ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । କିନ୍ତୁ, ହରିୟାଣାର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

Upon arrival by helicopter, they received a warm welcome.
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଉଣୀ (ETV Bharat)

ହରିୟାଣା ଧନୱାପୁର ବାସିନ୍ଦା ପିଙ୍କି ଦହିୟାଙ୍କ ପୁଅ ରୋହିତ ଦହିଆଙ୍କ ବିବାହ ଝାରସା 360 ଖାପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଠାକରାନଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ବିବାହ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ପିଙ୍କି ଦହିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଟୌଦି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭୌରା ଖୁର୍ଦ ଗାଁକୁ 'ଭାତ' ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ପନୱାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

'ଭାତ' ପରମ୍ପରା କଣ:

'ଭାତ' ହେଉଛି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭାଇ, ଭଉଣୀର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ 'ଭାତ' ଆକାରରେ କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି । ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପିଙ୍କି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପିଙ୍କିଙ୍କ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର । ଏନେଇ ପିଙ୍କି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଭଳି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିଥିଲି ।"

ମାଳାରେ ସ୍ୱାଗତ:

ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିଥିବା ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିଙ୍କିଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ପନୱାର ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଭଉଣୀ ଓ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ 'ଭାତ' (ବିବାହ ଭୋଜି) ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ।

Upon arrival by helicopter, they received a warm welcome.
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଉଣୀ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ' କ'ଣ ? ସାମନ୍ଥା ନୁହଁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍

ନା ଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ, ନା ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି... ସମ୍ଵିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ପ୍ରୀତିପନ୍ନା ଓ ଭାନୁ

କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ପିଙ୍କି ଦହିୟାଙ୍କ ଭାଇ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପଟୌଦିର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର, ମନଜିତ କୁମାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 'ଭାତ' ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SISTER CAME BY HELICOPTER
HELICOPTER TREND IN WEDDING
LADY IN HARYANA CAME BY HELICOPTER
HELICOPTER CRAZE IN HARYANA
GURUGRAM HELICOPTER BHAAT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.