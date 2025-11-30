ହୃଦଘାତରେ ପୁଣି ଜଣେ ବିଏଲଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: SIR କାମଚାପକୁ ଦାୟୀ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ
ଧୋଲପୁରରେ ଜଣେ ବୁଥ ଲେବୁଲ ଅଫିସରଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । SIR କାମର ଚାପ ସହି ନପାରି ହାର୍ଟଆଟାକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଧୋଲପୁର: ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି କି SIR କାମର ଚାପ ? SIR ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ? ରାଜସ୍ଥାନ ଧୋଲପୁରରେ ଜଣେ ବୁଥ ଲେବୁଲ ଅଫିସରଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ହଠାତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଦେବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ମେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । କାମର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ କାମର ଚାପ ସହି ନ ପାରି ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ମୃତ ବିଏଲଓଙ୍କ ନାମ ଅନୁଜ ଗର୍ଗ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି । ଅନୁଜଙ୍କୁ ମିଶାଇ 3ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।
ନିହାଲଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟସନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ମୃତ ଅନୁଜ କୁମାର ଗୋଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାମର ଚାପ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ହୃତଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଅନୁପମ ଗର୍ଗ ପୋଲିସରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀ ବନ୍ଦନା ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁଜଙ୍କୁ ଧୋଲପୁର ସହରର ଗୋଶାଳା ସେକ୍ଟରର ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 158ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ରାତି 2ଟା ଯାଏ କାମ କରନ୍ତି ଅନୁଜ
ବନ୍ଦନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, SIR କାମର ଚାପ ଯୋଗୁ ଅନୁଜ ରାତି 2ଟା ଯାଏ କାମ କରୁଥିଲେ । ଶେଷ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ଯାଏ କାମ କରୁଥିଲେ । ସବୁଦିନ ପରି ଭୋଟର ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲେ । ସେଦିନ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ଚା ମାଗିଥିଲେ । ତା ପରେ ହଠାତ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମ଼ୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ ।
ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ସମାନ ଅଭିଯୋଗ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଲପାଇଗୁ଼ୁଡିର ଜଣେ ବିଏଲଓ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । SIR କାମ ଚାପ ଏବଂ ଭାଷା ବିଭେଦ ଯୋଗୁ ସେ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ଷିଦାବାଦର ଅନ୍ୟଜଣେ ବିଏଲଓଙ୍କର ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ହୃଦଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ । SIRର କାମ ଚାପ ସହି ନ ପାରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
