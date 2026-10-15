ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ: ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, CEC, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନୋଟିସ୍
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । କିଏ ବି ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ପାରିବନାହିଁ, କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।
Published : October 15, 2026 at 4:40 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ(SIR) ଓ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ବିବାଦ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଏସଆଇଆରକୁ ନେଇ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି । ଆଜି 4ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଜନ୍ତରମନ୍ତର ନାଁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଏଥିସହ ଏସଆଇଆର ବିବାଦକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ।
ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ:
ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ବି ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ । ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘କିଏ ବି ଡରେଇ ପାରିବନି, ଏହାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।’ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସିଜେଆଇ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, କିଏ ବି ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ । ‘ସିଏ ବାହାରେ କଣ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ କଣ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆରେ ବସିନାହୁଁ । ଆମେ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ରହିଛି । ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍:
ଏସଆଇଆର ସମୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ 13 ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଏର ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜବାବ ମାଗିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଜନ୍ତରମନ୍ତରକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନୋଟିସ୍:
ଜନ୍ତରମନ୍ତର ନାଁକୁ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇବା ଉପରେ ଦାଏର ପିଟିସନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜଣାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।