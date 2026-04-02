SIR ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦରେ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରାଉ ଘଟଣା; ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଭର୍ତ୍ସନା

ବେଙ୍ଗଲର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ପୂର୍ବ ସୂଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ।

SC Slams West Bengal Govt Over Gherao Of Judicial Officials, Terms Incident Calculated
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 1:40 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: SIR କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସାତ ଜଣ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ "ବନ୍ଧକ" କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ, ଡିଜିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ "ନିଷ୍କ୍ରିୟତା" ପାଇଁ ଜବାବ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ବିପୁଲ ଏମ୍ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାର CBI କିମ୍ବା NIA ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାଟି "କଳ୍ପିତ" ଏବଂ "ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପଦକ୍ଷେପ" ବୋଲି ମନେହୁଏ । ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା "ଭଙ୍ଗ" ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଳମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ।

CJI କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ବନ୍ଧକ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ନିଜେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି କୋର୍ଟର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପ୍ରୟାସ ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ SIR କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ । ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା "କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିରତି" ବୋଲି କହି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର କାରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦେବା ନେଇ ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରେ SIRରେ ନିୟୋଜିତ ସାତ ଜଣ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଚାହୁଁଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯିବା ପରେ, ସେମାନେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

