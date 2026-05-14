୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୩ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR ଘୋଷଣା, ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ

୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୩ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR ଘୋଷଣା । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ SIR ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 2:51 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତିନିଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ୨୦ ମେ ରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଲିଥିବା ପରିବାର ତାଲିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କମନ ଫିଲ୍ଡ ମେସିନାରୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି SIRର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୩ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, SIRର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ।

ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ SIR କରାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର, ସିକିମ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତେଲଙ୍ଗାନା, ପଞ୍ଜାବ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମେଘାଳୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତଥାପି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ପାଇଁ SIR କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

ସମସ୍ତ 16 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୩ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO)ଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

କମିଶନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ସମୟରେ 3.94 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ 36.73 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, SIRର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ SIRର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । “ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି । SIR ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯେ - କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ,” ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତିନିଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟ III ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏହା କହିଛନ୍ତି ।

SIRର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIRର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୫୯ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ୬.୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ BLO ଏବଂ ୯.୨ ଲକ୍ଷ BLA SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

