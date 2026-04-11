ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଗାୟିକା ପି. ସୁଶୀଳା: କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ

ବିଶାଖା କଳାଭାରତୀ ଅଡିଟୋରିୟମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଉଗାଦି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ । ‘ଲାଲି ଲାଲି’ ଗୀତ ଗାଇ ସଭାକୁ ମୋହିତ କଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ପି. ସୁଶୀଳା।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 11, 2026 at 5:28 PM IST

ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) : ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ ଗାୟିକା ପି. ସୁଶୀଳା। ମିଡିଆ ଭିଜନାରୀ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ । ମଦ୍ଦିଲାପାଲେମ୍‌ର ବିଶାଖା କଳାଭାରତୀ ଅଡିଟୋରିୟମ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଥିବା ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ।

ସୁଶୀଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପେଶାଗତ ନୁହେଁ,ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। “ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି,”ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଗର୍ବର ସହିତ ଇଟିଭିର ଖବର, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଭକ୍ତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଇଟିଭିର ‘ସ୍ୱରାଭିଷେକମ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନେକ ଗାୟକଙ୍କୁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୂର ଦୂରନ୍ତରେ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

‘ଏ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମେକର୍ସ ଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍’ (ACME) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ସୁଶୀଳା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ‘ଶ୍ରୀ ପରାଭବ ନାମ ସମ୍ବତ୍ସର ଉଗାଦି ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬’ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କଥା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇପାରିବା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗାଇବା ଜାରି ରଖିବି। ମୁଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାରେ ମୋତେ ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳେ,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିର ସବୁଜ ଗୀତ “ଲାଲି ଲାଲି” ଗାଇଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଏହି ଅବସରରେ ଡା. ମୀଗଡା ରାମଲିଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଫଣିନ୍ଦ୍ର, ଗାଣ୍ଟି ମୁରଳିଧର, ଗନ୍ଧମ ଲକ୍ଷ୍ମୀସୁନୀଥା, ଡା. ଡି. ଜୟଭାରତ, ଗୁଲଜାର ଇକବାଲ, ଭି. ପଦ୍ମଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦାକା କୃଷ୍ଣବେଣୀ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୈଶ୍ୟରାଜୁ ନରେଶ ରାଜୁ, ବୈଶ୍ୟରାଜୁ ଜୁଏଲର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପି. ସୁଶୀଳା ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠକ, ଶିକ୍ଷାବିଦ୍ ଏବଂ କଳାଜଗତର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପୁରସ୍କାର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଠାରୁ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ସରଳ ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ଏକ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱୀକୃତି, ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅସଂଖ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

