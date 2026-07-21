ସିକ୍କିମ୍ରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ୍ ଧସି 10 ମୃତ: ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ
ପ୍ରାୟ ୨୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପା ତାମଲିଂ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
Published : July 21, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 11:48 AM IST
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ (ସିକ୍କିମ୍): ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଜାତୀୟ ଜଳ-ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (NHPC)ର ଏକ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ କିଛି ଲୋକ ଏଥିରେ ଫସି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ସକ୍କିମ୍ର ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଥିବା ସମରଡଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଭୁସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
#WATCH | Namchi, Sikkim: Vivek Kumar, Deputy Commander, NDRF, says, "The NDRF team is conducting the search and rescue operation, and 10 bodies have been recovered... There is still a possibility of some people trapped inside." https://t.co/1HYvFSFPMn pic.twitter.com/MFQ2HGbsbz— ANI (@ANI) July 21, 2026
10 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି:
ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମରଡୁଙ୍ଗ ଓ ଝୋଲୁଙ୍ଗେ ଠାରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (NHPC)ର ତିସ୍ତା ଷ୍ଟେଜ୍-VI ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ୍ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଟନେଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଭିତ୍ତିରେ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ କହିଛି ।
#WATCH | Gangtok, Sikkim: Rescue operations are underway in Sikkim's Namchi district after a tunnel collapsed, trapping at least 12 workers. More details awaited.— ANI (@ANI) July 20, 2026
(Source: Sikkim government) pic.twitter.com/DTWs7KLtDa
SDRF ଓ NDRFର ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:
ମୃତକଙ୍କ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସିଙ୍ଗତାମଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି । ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ, SDRF, NDRF, ସିକ୍କିମ ପୋଲିସ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । SSDMA ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
Following the tragic incident at the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage VI Hydroelectric Project at Samardung, Jholungey, in Namchi District, Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji spoke with me to enquire about the situation and the ongoing rescue…— Prem Singh Tamang (Golay) (@PSTamangGolay) July 21, 2026
ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପା ତାମଲିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, NDRF ସୁଡଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । NDRF ଟିମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ କେତେ ଜଣ କର୍ମୀ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଓ ସେଠାକାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସମରଡଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଏହି ଟନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟନେଲ୍ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି, ଟନେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।