ETV Bharat / bharat

ସିକ୍କିମ୍‌ରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ୍ ଧସି 10 ମୃତ: ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ

ପ୍ରାୟ ୨୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପା ତାମଲିଂ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

several feared dead Sikkim under construction tunnel collapsed rescue operation underway gas leak fear
ସିକ୍କିମ୍‌ରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ୍ ଧସି 8 ମୃତ, ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 11:15 AM IST

|

Updated : July 21, 2026 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ (ସିକ୍କିମ୍): ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଜାତୀୟ ଜଳ-ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (NHPC)ର ଏକ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ କିଛି ଲୋକ ଏଥିରେ ଫସି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ସକ୍କିମ୍‌ର ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଥିବା ସମରଡଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଭୁସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।


10 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି:
ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମରଡୁଙ୍ଗ ଓ ଝୋଲୁଙ୍ଗେ ଠାରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (NHPC)ର ତିସ୍ତା ଷ୍ଟେଜ୍-VI ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ୍ ନିକଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଟନେଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଭିତ୍ତିରେ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ କହିଛି ।

SDRF ଓ NDRFର ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:
ମୃତକଙ୍କ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସିଙ୍ଗତାମଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି । ନାମଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ, SDRF, NDRF, ସିକ୍କିମ ପୋଲିସ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । SSDMA ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପା ତାମଲିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ।"

several feared dead Sikkim under construction tunnel collapsed rescue operation underway gas leak fear
ସିକ୍କିମ୍‌ରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ୍ ଧସି 8 ମୃତ, ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ (PTI)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, NDRF ସୁଡଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । NDRF ଟିମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ କେତେ ଜଣ କର୍ମୀ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଓ ସେଠାକାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସମରଡଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଏହି ଟନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍‌ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।

several feared dead Sikkim under construction tunnel collapsed rescue operation underway gas leak fear
ସିକ୍କିମ୍‌ରେ ନିର୍ମାଣାଧିନ ଟନେଲ୍ ଧସି 7 ମୃତ, ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା, ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଭୟ (PTI)

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟନେଲ୍ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି, ଟନେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ 3 ନିଖୋଜ, 18 ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ

ହିମାଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ: ବସ ଛାତ ଉପରେ ଧସିଲା ପାହାଡ, 15 ମୃତ

ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ: 20 ମୃତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ

Last Updated : July 21, 2026 at 11:48 AM IST

TAGGED:

ସିକ୍କିମ ଭୂସ୍ଖଳନ
SIKKIM WORKERS TRAPPED
SIKKIM TUNNEL COLLAPSE
SIKKIM TUNNEL DEATH TOLL
SIKKIM TUNNEL COLLAPSE DEATH TOLL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.