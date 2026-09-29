ETV Bharat / bharat

ସିଧି ଛୁହିୟା ଘାଟୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ: ଫାୟାରିଂ କରି ଫିଲ୍ମ ଶୈଳୀରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖସାଇ ନେଲେ

ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ NDPS ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରେୱାକୁ ଆଣୁଥିବା ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିଚାଳନା । ମନୋଜ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Firing on Odisha Police team in Sidhi's Chhuhiya Valley
ସିଧି ଛୁହିୟା ଘାଟୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Firing on Odisha Police team, ସିଧି (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାମପୁର ନାଇକିନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେୱା-ସିଧି ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛୁହିୟା ଉପତ୍ୟକାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜଣେ NDPS ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମୁକୁଳାଇ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ 11:30 ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ।

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା :

ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ହାଜର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରେୱାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପୋଲିସମାନେ AK-47 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ବୃତମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତିନି ଥର ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଏବଂ ଏକ ବେସବଲ ବ୍ୟାଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ

ସିଧି ଏସପି ସନ୍ତୋଷ କେରି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକ NDPS ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରେୱା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ହାଜର ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲା । ପୋଲିସ ଦଳ ଛୁହିୟା ଘାଟୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ତିନିଟି ଗାଡ଼ିରେ ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆଗରୁ ଦୁଇଟି ଏବଂ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ । ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ତିନିଟି ଗୁଳି ଚଳାଇ ବେସବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରକୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ 11:30 ରେ ଘଟିଥିଲା ।"

ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ NDPS ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରେୱାକୁ ଆଣୁଥିବା ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିଚାଳନା ।
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ NDPS ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରେୱାକୁ ଆଣୁଥିବା ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିଚାଳନା । (ETV Bharat)

'ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ AK-47 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲା'

ଏସପି ସନ୍ତୋଷ କେରି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସି ଲାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଗାଡିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୁଇରୁ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ 8 ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ AK-47 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ।"

ଏସପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ

ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସିଧି ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ କେରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ପ୍ରଭାରୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ହିଂସାର ଖବର ସତ୍ତ୍ୱେ, କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଘଟଣା ପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମୌହର ଜିଲ୍ଲା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଏବେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି । ଘଟଣା ପରେ ଛୁହିୟା ଘାଟୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଔଷଧ ଦରରେ ତାରତମ୍ୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଚାରିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୋଗିବେ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ, 10 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ବି ବଞ୍ଚିଲାନି ଜୀବନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MADHA PRADESH SIDHI FIRING
MISCREANTS FIRING ODISHA POLICE
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଧି ଘାଟୀରେ ଗୁଳିଚାଳନା
SIDHI MISCREANTS FIRING POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.