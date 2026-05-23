ETV Bharat / bharat

ଭାରତ ଅଗ୍ନି-୧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି

ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିସରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-୧'ର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ

defence ministry
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 23, 2026 at 6:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିସରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-୧'ର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରକୁ ବୈଧ କରିଛି ।

"ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା," ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି । ଅଗ୍ନି 1ରୁ 4 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ରେଞ୍ଜ 700 କିଲୋମିଟରରୁ 3,500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

TAGGED:

AGNI 1
DRDO
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILE
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
AGNI 1 MISSILE LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.