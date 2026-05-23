ଭାରତ ଅଗ୍ନି-୧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି
Published : May 23, 2026 at 6:48 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିସରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 'ଅଗ୍ନି-୧'ର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରକୁ ବୈଧ କରିଛି ।
"ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା," ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି । ଅଗ୍ନି 1ରୁ 4 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ରେଞ୍ଜ 700 କିଲୋମିଟରରୁ 3,500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
Short Range Ballistic Missile ‘Agni-1’ was successfully test-launched from the Integrated Test Range, Chandipur, Odisha on May 22, 2026. Conducted under the aegis of the Strategic Forces Command, the launch validated all operational and technical parameters, reaffirming the…— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 22, 2026