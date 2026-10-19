ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା: ଅଭିନେତା ସୁରକ୍ଷିତ, ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ
ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁରେ ଅଭିନେତା ଟାଇଗରଙ୍କ କାର୍ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ଟାଇଗରଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ।
Published : October 19, 2026 at 7:23 AM IST
TIGER SHROFF FIRING INCIDENT, ମୁମ୍ବାଇ: ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୁହୁ ସ୍ଥିତ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଅଟକି ଯିବା (ଜାମ୍ ହୋଇଯିବା) କାରଣରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇପାରେ। ଘଟଣା ପରେ ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶ୍ବସନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସିନ୍ଦେ ।
ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମ ଉପନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜୁହୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଷ୍ପା ପାର୍କ ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳି ସାରି ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ନିଜର ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ (BMW) କାରରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ, ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅତିକମରେ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଛି ।
ଭିଡିଓର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କାର୍ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରିଗର ଦବାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକଟି ଅଟକି ଯାଉଛି (ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି)। ଏହା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରଫ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଫିରଦୌସ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଉମେଶ ଚୌହାନ ନାମକ ଜଣେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ।
ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଶ୍ରଫ୍ କାରର ଆଗ ସିଟରେ ବସି ନିଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରୁଛି । କାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଝରକା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ୱିଣ୍ଡଶିଲ୍ଡ (ସାମ୍ନା କାଚ) ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଝରକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଅତିକମରେ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ, ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଝରକା ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି । ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ପୁଣିଥରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକଟି କାମ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ।
ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସଲମା ଶେଖ୍ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି:
"ଆଜି ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମୁଁ ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଡାକିଲି । ସେ କାରରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ । ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ଜଣେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା । ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଦୀପାବଳିର ବାଣ ଫୁଟୁଛି । ତା’ପରେ କାରଟି ଅଟକି ଗଲା ଏବଂ ଟାଇଗର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ... ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା; ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତାଙ୍କ କହୁଣୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ପାପୁଲି ଭେଦ କରି ଚାଲିଗଲା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: An eyewitness in the firing incident involving actor Tiger Shroff, Salma Shaikh says, "My name is Shalma Shaikh, and I run a blog called 'Shalma Shaikh Blog.' For this, I travel all over Mumbai, capturing content. Sundays, however, follow a set routine: I film Amitabh, then Tiger, then Abhishek... Today, once the football match ended, everyone started filming... I called out to Tiger... He got into the car and drove off. As soon as he reached the main road, a boy started firing a gun. At first, everyone thought it was just Diwali firecrackers... Then the car stopped, and Tiger was on the floor. He didn't get a single scratch. However, his driver was struck; a bullet hit his elbow, and one passed right through his palm. They immediately rushed to the police station, and from there, they came to Nanavati Hospital. Everyone else from his family has since left, but the driver—the patient—is still inside. Their game usually ends at 7. By 7:05, they typically come out and head home."— ANI (@ANI) October 18, 2026
ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ର 'ସମ୍ପୃକ୍ତି' ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ
ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ; ଏଥିରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦିଓ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପିଟିଆଇ (PTI) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବାକି ରଖିଛି ।
ପୋଲିସ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ସୁରାଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।
ଫଡନଭିସ୍ ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବେନ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଫଡନଭିସ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛୁ । ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବୁ । ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ; ଅଭିନେତା ସୁରକ୍ଷିତ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆକ୍ରମଣ ଦାବି, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ