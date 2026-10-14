ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର.. ମୋଦି ସରକାରରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଇସ୍ତଫା
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁରଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଚାଲିଛି ଏହାର ହିସାବ କିତାବ ।
Published : October 14, 2026 at 7:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ.ମୁରଗାନ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ପତ୍ରରେ ମୁରଗାନ କହିଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
ତେବେ ମୁରଗାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ହିସାବ ଚାଲିଛି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା..
ଡା. ଅରବିନ୍ଦ ପନଗାଢିଆ: ନୀତି ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡା.ଅରବିନ୍ଦ ପନଗାଢିଆ 2017 ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କର ଛୁଟି 2017 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହି ସେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
ଏମଜେ ଅକବର: 2017 ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଜେ ଆକବର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲ । ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା #Me Too ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ ଚାକିରି ଛାଡିଥିବା ପ୍ରଥମ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି । ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆକବର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନୀ ମାମଲ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଡ.ଅରବିନ୍ଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ: 2018 ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡ.ଡ.ଅରବିନ୍ଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଫେରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2019 ମେ ମାସରେ ସରୁଥିଲା ।
ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ: 2018 ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ଥିଲା ।
ଡା. ସୁରଜିତ ଭଲ୍ଲା:2018 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
ପି.ସି.ମୋହନନ ଏବଂ ଡା.ଜେ.ବି.ମୀନାକ୍ଷୀ: 2019 ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ପି.ସି.ମୋହନନ ପିରିଅଡିକ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ ପ୍ରକାଶନ ନ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ ଡା.ଜେ.ବି.ମୀନାକ୍ଷି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2020 ଜୁନରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା ।
ଡା. ବିରଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ: 2019 ଜୁନ 24ରେ ଡା. ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆରବିଆଇର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
ହରସିମରତ କୌର ବାଦଲ:2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରସିମତ କୌର ବାଦଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । କାରଣ ବିଜେପିର ତିନି କୃଷି ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳକୁ ଘୋର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଲା । ଏହି ବିଲ ଲୋକସଭାରେ ପାସ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଟୁଇଟ କରି କହିଥିଲେ, 'କୃଷକଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ।'
କେଭି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ: 2021 ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କେଭି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ବିଜିନେସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରଫେସର ଥିବା କେଭି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କୁ ସରକାର 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ।
ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ 2020ରେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜିସି ମୁର୍ମୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ରାଜୀବ କୁମାର:2021 ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ସେ 2017 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପୁନର୍ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ 12 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 2021 ଜୁଲାଇ 7ରେ 12 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ୍ ନିଶଙ୍କ, ଆଇନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଅରୁଣ ଗୋଏଲ: 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅରୁଣ ଗୋଏଲ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।
ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସମସ୍ୟା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2025, ଜୁଲାଇ 21ରେ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ: 2026 ଜୁଲାଇ 25ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ବଢିବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି: ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ