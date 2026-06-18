ETV Bharat / bharat

ବର୍ଷକରେ ୬୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ! ୧୬ କେଜି ସୁନା ଓ ୧୯୭ କେଜି ରୂପା ଅର୍ପଣ କଲେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା ଭକ୍ତ

ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ୪.୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା, ଦର୍ଶନ-ଆରତି ଶୁଳ୍କରୁ ୩୯.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସମେତ ୩,୬୧୮ କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସଂସ୍ଥାନର ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ରବିନ୍ଦ୍ର ମହାଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

Shirdi Sai Sansthan
Cash donated by devotees (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶିରିଡ଼ି: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ସମାଧି ମନ୍ଦିରର ସରକାରୀ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନଗଦ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆକାରରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୬୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସଂସ୍ଥାନର ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (FD) ୩,୬୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ମଧ୍ଯରୁ କେବଳ ସୁଧ ବାବଦରେ ୨୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସାଇ ସଂସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଗୋରକ୍ଷ ଗାଡିଲକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଗତ ବର୍ଷ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଶିରିଡ଼ି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନୁଦାନ ଯୋଗୁଁ ସଂସ୍ଥାନର ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସାଇ ସଂସ୍ଥାନ ଅଧୀନସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୧୫ରୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡିଲକରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ମୋଟ ଦାନର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୬୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଇ ଭକ୍ତମାନେ ୪.୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶନ ଓ ଆରତି ଶୁଳ୍କରୁ ୩୯.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ସଂସ୍ଥାନ ଏହି ଦାନ ରାଶିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍‌ରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସୁଧ ଆୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ନଗଦ ଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଭକ୍ତମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଓ ରୂପା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା, ସଂସ୍ଥାନ ପାଖରେ ୫୪୯.୪୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ରହିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୫୧.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ୭,୦୩୦.୪୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୨୫.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଗାଡିଲକର କହିଛନ୍ତି, “ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ୧୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ୧୯୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାନ କରିଛନ୍ତି।”

  • ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସଂସ୍ଥାନର ଆୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି
  1. ୨୦୨୧-୨୨ରେ ଏହା ୪୩୬.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
  2. ୨୦୨୨-୨୩ରେ ୮୦୩.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା
  3. ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୮୧୯.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
  4. ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୮୫୦.୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
  5. ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୮୫୧.୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା

ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଗୋରକ୍ଷ ଗାଡିଲକର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଦାନର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଇବାବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ସଂସ୍ଥାନର ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ୮୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।” ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସଂସ୍ଥାନ ସାଇବାବାଙ୍କ ‘ଅନ୍ନଦାନ’, ସେବାଭାବ ଓ ମାନବତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାଳନ କରିଆସୁଛି।

ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଦାନକୁ ରୋଗୀ ସେବା, ଶିକ୍ଷା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିରିଡିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଶିରିଡି ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ସ୍ୱାଇଁ

TAGGED:

SHIRDI TEMPLE DONATIONS
RS 660 CRORE DONATIONS
SHIRDI NEWS
ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନ
SHIRDI SAI SANSTHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.