ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବଡ ଖବର: ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ, ଆମେରିକାରୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ନେଇ ମାଙ୍ଗାଲୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାହାଜ

ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ରୁଷରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଏଲପିଜି ନେଇ ଦୁଇଟି ବଡ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମାଙ୍ଗାଲୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Ship arrives at Mangaluru Port
ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜାହାଜ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 22, 2026 at 6:54 PM IST

ମାଙ୍ଗାଲୁର(କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ନ୍ୟୁ ମାଙ୍ଗଲୁର ପୋର୍ଟ (NMPA)ରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବଡ ଖବର ମିଳିିଛି । ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ରୁଷରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଏଲପିଜି ନେଇ ଦୁଇଟି ବଡ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମାଙ୍ଗାଲୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ରୁଷରୁ ଆସୁଛି 96,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଅଶୋଧିତ ତେଲ

ରୁଷର ପ୍ରିମୋରସ୍କ ବନ୍ଦରରୁ 'ଆକ୍ବା ଟାଇଟନ' ନାମକ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାହାରି ମାଙ୍ଗାଲୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ 96 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ରହିଛ । ଅଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଏହି ତେଲ ମାଙ୍ଗାଲୁର ରିଫାଇନାରୀ ଆଣ୍ଡ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ ପାଇଁ ମଗା ଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଜରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ରିଫାଇନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ ।

ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲା 16 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ

ଅଶୋଧିତ ତେଲ ସହ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । କାରଣ ରବିବାର ସକାଳେ ପିକ୍ସିସ ପାୟୋନିୟର ନାମକ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ 16 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ନେଇ ମାଙ୍ଗାଲୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଗ୍ୟାସ ମାଙ୍ଗାଲୁରର ଏଜିସ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟକୁ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଇଛି । ନ୍ୟୁ ମାଙ୍ଗାଲୁର ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଅନଲୋଡ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।'

ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଜାହାଜର ଆଗମନ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି।

