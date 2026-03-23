ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ନେଇ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାହାଜ
ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଜାହାଜର ଆଗମନ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବେ ଚାଲିଛି ।
Published : March 23, 2026 at 8:01 AM IST
ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ନ୍ୟୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦର (NMPA)ରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖାଯାଇଛି । ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ରୁଷରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ LPG ନେଇ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ରୁଷରୁ ଆସିଛି 96,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତେଲ
"ଆକ୍ୱା ଟାଇଟାନ୍" ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୁଷର ପ୍ରିମୋର୍ସ୍କ ବନ୍ଦରରୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଜାହାଜ ପ୍ରାୟ 96,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରାଲ୍ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ନେଇ ଆସିଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତେଲ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (MRPL) ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ରିଫାଇନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ ।
VIDEO | Mangaluru, Karnataka: Russian oil tanker Aqua Titan, carrying Russian crude oil, docks near the port area.
ଆମେରିକାରୁ ୧୬,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଛି
ଅଶୋଧିତ ତେଲ ସହିତ, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ରବିବାର ସକାଳେ, "ପିକ୍ସିସ୍ ପାୟୋନିୟର୍" ନାମକ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରୁ 16 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ LPG ନେଇ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାକୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏଜିସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି । ନ୍ୟୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲୋଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରୁ ଇନ୍ଧନର ଏହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଜାହାଜର ଆଗମନ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବେ ଚାଲିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ