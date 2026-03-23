ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ନେଇ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାହାଜ

ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ଜାହାଜର ଆଗମନ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବେ ଚାଲିଛି ।

Cargo ship 'Pyxis Pioneer', which left from Nederland, Texas, USA, arrived at the Mangaluru port on Sunday morning. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 23, 2026 at 8:01 AM IST

ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ନ୍ୟୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦର (NMPA)ରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖାଯାଇଛି । ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ରୁଷରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ LPG ନେଇ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ରୁଷରୁ ଆସିଛି 96,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତେଲ

"ଆକ୍ୱା ଟାଇଟାନ୍" ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୁଷର ପ୍ରିମୋର୍ସ୍କ ବନ୍ଦରରୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଜାହାଜ ପ୍ରାୟ 96,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରାଲ୍ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ନେଇ ଆସିଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତେଲ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (MRPL) ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ରିଫାଇନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ ।

ଆମେରିକାରୁ ୧୬,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଛି

ଅଶୋଧିତ ତେଲ ସହିତ, ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ରବିବାର ସକାଳେ, "ପିକ୍ସିସ୍ ପାୟୋନିୟର୍" ନାମକ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରୁ 16 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ LPG ନେଇ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାକୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏଜିସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍‌କୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି । ନ୍ୟୁ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲୋଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ଚଳିତ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ, ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରୁ ଇନ୍ଧନର ଏହି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଜାହାଜର ଆଗମନ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବେ ଚାଲିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଲପିଜି କଳାବଜାରୀ, ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁରୋଧ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ: 9 ଦେଶର ଏୟାର ସ୍ପେସରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ DGCAର କଟକଣା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

RUSSIAN CRUDE OIL IN MANGALURU
