'money game' ଖେଳିଲା ମାଙ୍କଡ ! ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ବିଡା ଝାମ୍ପି ନେଲା, ଗଛ ଉପରୁ ଉଡାଇଲା ନୋଟ...
ସିମଲାରେ ମାଙ୍କଡ ଆତଙ୍କ ! କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ମାଙ୍କଡ ନେଇଯିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିନଥିଲା ।
Published : November 12, 2026 at 7:07 PM IST
ସିମଲା: ଗଛ ଉପରୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କଲା ମାଙ୍କଡ ! କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ ! ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ନୋଟ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ବିଡା ଟଙ୍କା ନୋଟ ଉଡାଇଲା ମାଙ୍କଡ । ଆଉ ଗଛ ତଳେ ନୋଟ ଗୋଟାଇଲେ ଲୋକେ । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସିମଲାରେ ଏହି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 81 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଏକ ନୋଟ ବଣ୍ଡଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପକେଟରୁ ନୋଟ ବିଡା ଛଡାଇ ନେଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ । ପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଯାଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ ।
Gazab bandar hain 😂 monkey snatched a packet containing ₹81,000 from a person near Shimla DC Office and scattered the cash everywhere. Thankfully, locals stepped in and helped recover the money. https://t.co/VBOWVA52Nn— Nikhil saini (@iNikhilsaini) November 12, 2026
ମାଙ୍କଡ ଖେଳିଲା 'money game'-
ସାଧାରଣତଃ ମାଙ୍କଡ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଝାମ୍ପି ନେଇଥାଏ । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 81 ହଜାର ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପି ନେବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିନଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ମାଙ୍କଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା 'money game' । ଗଛ ଉପରେ ବସି, ଟଙ୍କା ବିଡାରୁ ନୋଟ କାଢି ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଡାଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ । ନୋଟ୍ ବର୍ଷା ଦେଖି, ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଗଛ ତଳେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇଲେ ଲୋକେ-
ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢାଇଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ, ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୋଟ ହଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 1,500 ଟଙ୍କା ହିସାବ ମିଳିନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପ୍ରାୟ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଚିରି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପରିସରରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଣି ଥରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶିମଲାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭୟ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଭାରି ପଡିବ ?