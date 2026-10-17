କେମିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୫ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ
ଗୁଜରାଟର ଭରୁଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କେମିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : October 17, 2026 at 3:20 PM IST
ଭରୁଚ (ଗୁଜରାଟ): କେମିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୫ ମୃତ । ଗୁଜରାଟର ଭରୁଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କେମିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ୱାଗ୍ରା ତାଲୁକାର ସାୟଖା ଜିଆଇଡିସି ସ୍ଥିତ ସିନଜିଲ୍ ଫାର୍ମାକେମ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
କମ୍ପାନୀରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ରିଆକ୍ଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫାଟିଯିବା ସହ ମେସିନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏଣେତେଣେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବିଷାକ୍ତ ମିଥିଲିନ୍ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ (MDC) ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଭରୁଚ ଏସ୍ପି ଅକ୍ଷୟରାଜ ମକୱାନାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୟଦୀପ ମହେଶଭାଇ ପଟେଲ, ଭାବିକ ଦିଲୀପକୁମାର ବସାୱା, ବୃନ୍ଦ ତଲାଭିୟା, ଅନିକେତ ହରିଲାଲ ଗୌତମ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ରାମ ସିଂହ ଗୌତମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆହତ ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ପବନ କୁମାର ରାମ ସିଂହ ଗୌତମ, ମୌସମ କୁମାର ରାମସେବକ ଯାଦବ, ଶିବଦୟାଲ ରାମ ଅବତାର ଯାଦବ, ପ୍ରତୀକ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବହାଦୁରଲାଲ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ପରେ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DISH) ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରେ ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତିରୁପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀ ସିଟିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଶାଳ କଂକ୍ରିଟ ଖଣ୍ଡ ଓ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।