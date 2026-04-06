ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସିକ୍କିମରେ ଫସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ସିକ୍କିମର ମାଙ୍ଗାନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଲାଚେନ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ 8 ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Published : April 6, 2026 at 11:53 AM IST

ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍: ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ସିକ୍କିମରେ ଫସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ସିକ୍କିମର ମାଙ୍ଗାନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଲାଚେନ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ 8 ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଚୁଙ୍ଗଥାଙ୍ଗ୍‌କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ତାରୁମ୍ଚୁ ସେତୁ ନିକଟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଛି ମାଙ୍ଗାନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ 800 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲାଚେନ୍‌ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଚେନ୍‌ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି (ସୋମବାର) ସକାଳେ ପାଗରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ଡୋଙ୍ଗକ୍ୟା-ଲା-ଆକ୍ସିସରେ ପଡ଼ିଥିବା ବରଷ ସଫା ହେବା ପରେ, ସେଠାରେ ରହିଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଚେନ- ଡୋଙ୍ଗକ୍ୟା ଲା- ଲାଚୁଙ୍ଗ-ଗାଙ୍ଗଟୋକ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ITBP, ସୀମା ସଡ଼କ ସଂସ୍ଥା (Border Roads Organisation) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ସମନ୍ୱୟରେ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାସ୍ତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ବରଫ ସଫା କର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଦେଶରେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଥା ବରଫ ପାତ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ସିକ୍କିମ ଯାଇଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ହେଲେ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି ।

