ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ସେନା ଗାଡ଼ି; 10 ଯବାନ ମୃତ, 11 ଗୁରୁତର ଆହତ
ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେନା ଗାଡ଼ି । ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । 11 ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : January 22, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 3:41 PM IST
Soldiers Killed ଶ୍ରୀନଗର: ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେନା ଗାଡ଼ି । ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । 11 ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜମ୍ମୁର ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାଲାର ଉପର ଅଞ୍ଚଳର ଭଦେରୱାହ-ଚାମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
10 ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଭଦେରୱାହର ବ୍ଲକ ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର (BMO) ଡାକ୍ତର ବର୍ଷା ଶର୍ମା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଡ଼ିରେ ମୋଟ 21 ଜଣ ଯବାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ 10 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ଭଦେରୱାହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।"
VIDEO | Jammu and Kashmir: 10 army personnel killed after their vehicle plunges into a gorge in Doda district. More details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2026
(Source: Third Party)#Doda pic.twitter.com/QxuZiotrVh
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହତ ଯବାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଭଦେରୱାହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ GMC ଡୋଡାରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପାରାମେଡିକ୍ସଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଘାଟିକୁ ଖସିଲା ସେନା ଗାଡ଼ି:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେନାର ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ି, ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି 200 ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେନା ଏବଂ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଆହତ ସୈନିକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉଧମପୁରର ସାମରିକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Chief Minister has expressed deep grief over the tragic accident involving an Army vehicle at Khannitop on the Bhaderwah–Chamba road. He conveyed heartfelt condolences to the families of the soldiers who lost their lives and wished a speedy recovery to those injured, lauding the…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) January 22, 2026
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ:
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ସେନା ଗାଡ଼ିର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଡୋଡାରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମର 10 ଜଣ ସାହସୀ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନ ଜୀବନ ହରାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ । ଆମେ ଆମର ସାହସୀ ଯବାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବୁ । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ଏହି ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକତା ଏବଂ ସମର୍ଥନରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି । 10 ଜଣ ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
Deeply saddened at the loss of lives of 10 of our brave Indian Army soldiers in an unfortunate road accident in Doda. We will always remember the outstanding service and supreme sacrifice of our brave soldiers. My deepest condolences to the grieving families.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) January 22, 2026
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭଦେରୱାହର-ଚାମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଖାନ୍ନିତୋପ୍ରେ ଏକ ସେନା ଗାଡ଼ି ସହିତ ହୋଇଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।