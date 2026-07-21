ETV Bharat / bharat

ସିଜେପିର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା: 118 ପୋଲିସ ଆହତ, 70ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅଟକ

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ନେଇ ଗତକାଲି କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ।

CJP DELHI POLICE CLASH
ସିଜେପିର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 21, 2026 at 10:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାକୁ ନେଇ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି(CJP)ର ସଂସଦ ଭବନ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘ସଂସଦ ଚଲୋ’ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 118ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପାଖାପାଖି 70 ଜଣ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଯାନବାହନକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।

CJP DELHI POLICE CLASH
ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍‌ ପ୍ରୟୋଗ (ETV Bharat)

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂସଦ ଭବନ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଘଟଣାରେ 118ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କମିଶନର, ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର, ଡିସିପି, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଓ ଏସିପି ରାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନେକ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ:

ତେବେ ଏହି ହିଂସାରେ ପୋଲିସ ସମେତ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାୟ 60 ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।

ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ 70 ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ:

ତେବେ ସଂସଦ ଭବନ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ 15ରୁ 20 ସରକାରୀ ଯାନବାହାନ ଓ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 70 ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଦଙ୍ଗା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାରା ଲଗାଯାଇ ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି । ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଓ ହିଂସାରେ ସାମିଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଆହତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର:

ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର । ଆହତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ସିଜେପିର 8 ହଜାର ସମର୍ଥକ, ‘ଚଲୋ ସଂସଦ’ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଟକାଇବାକୁ BNSS ଲାଗୁ

ଆମରଣ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ତିନିଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ

ୟୁକ୍ରେନ ଓଡେଶା ବନ୍ଦରରେ ମିସାଇଲ ମାଡ, 4 ଭାରତୀୟ ମୃତ

TAGGED:

CJP DELHI POLICE CLASH
COCKROACH JANTA PARTY
ଜନ୍ତରମନ୍ତର ସିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ
କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି
CJP PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.