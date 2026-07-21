ସିଜେପିର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା: 118 ପୋଲିସ ଆହତ, 70ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅଟକ
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ଗତକାଲି କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ।
Published : July 21, 2026 at 10:19 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି(CJP)ର ସଂସଦ ଭବନ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ‘ସଂସଦ ଚଲୋ’ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 118ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପାଖାପାଖି 70 ଜଣ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।
🚨आज हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त रैंक के अधिकारियों सहित दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय पुलिस बलों के कुल 118 पुलिसकर्मियों से अधिक को चोटें आई, @CPDelhi श्री अनुराग कुमार ने अस्पताल जाकर घायल… pic.twitter.com/SGpiONjbd7— Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଯାନବାହନକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂସଦ ଭବନ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଘଟଣାରେ 118ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କମିଶନର, ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର, ଡିସିପି, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଓ ଏସିପି ରାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନେକ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ:
ତେବେ ଏହି ହିଂସାରେ ପୋଲିସ ସମେତ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାୟ 60 ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।
ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ 70 ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ:
ତେବେ ସଂସଦ ଭବନ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ 15ରୁ 20 ସରକାରୀ ଯାନବାହାନ ଓ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 70 ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଦଙ୍ଗା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାରା ଲଗାଯାଇ ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି । ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଓ ହିଂସାରେ ସାମିଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଆହତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର:
ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର । ଆହତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ ।