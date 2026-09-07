ବାଗପତରେ କ୍ୟାଣ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍; 6 ମୃତ, 25 ଆହତ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପେରିଫେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ବଡ଼ାଗାଓଁ ଟୋଲ ନିକଟରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାଗର ଧାମରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
Published : September 7, 2026 at 10:12 AM IST
ବାଗପତ(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): କ୍ୟାଣ୍ଟର (ମିନି-ଟ୍ରକ୍)କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟି ପଡିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସମେତ 6 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି 25 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବଦାୟୁଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପେରିଫେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ (EPE) ବଡ଼ାଗାଓଁ ଟୋଲ ନିକଟରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାଗର ଧାମରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
#baghpatpolice— Baghpat Police (@baghpatpolice) September 6, 2026
अवगत कराना है कि आज दिनांक 06/07.09.2026 की रात्रि लगभग 12:30 बजे डायल-112 के माध्यम से थाना खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत एक वाहन के डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त वाहन में सवार व्यक्ति राजस्थान से जनपद बदायूं की ओर जा रहे थे। सूचना… pic.twitter.com/jk738GqvZO
କେମିତି ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଦାୟୁଁର ଆଲହାପୁର ଗାଁର ତାର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଗର ଧାମକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ବଡ଼ାଗାଓଁ ନିକଟ EPEରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଟର ସହ ପିକଅପ୍ ଭ୍ଯାନ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପିକଅପ୍ଟି ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ପିକଅପ୍ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖେକଡା କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର (CHC) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମିରଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପିକଅପ୍ରେ ମୋଟ 32 ଜଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବାଗପତ ଏସପି ସୁରଜ କୁମାର ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି । ସେ ଆଲହାପୁରର ରାମେଶ୍ୱର । ଅନ୍ୟ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ CHC ଖେକଡା, CHC ବାଗପତ ଏବଂ ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯାଇଛି ।"
X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ବାଗପତ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଚାହୁଁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ 9454417383ରେ ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ।