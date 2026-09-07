ETV Bharat / bharat

ବାଗପତରେ କ୍ୟାଣ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍; 6 ମୃତ, 25 ଆହତ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପେରିଫେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ବଡ଼ାଗାଓଁ ଟୋଲ ନିକଟରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାଗର ଧାମରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

Uttar Pradesh Baghpat accident
ବାଗପତରେ କ୍ୟାଣ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 10:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଗପତ(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): କ୍ୟାଣ୍ଟର (ମିନି-ଟ୍ରକ୍‌)କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟି ପଡିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପିକ୍‌ଅପ୍‌ ଭ୍ୟାନ୍‌ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସମେତ 6 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି 25 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବଦାୟୁଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପେରିଫେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ (EPE) ବଡ଼ାଗାଓଁ ଟୋଲ ନିକଟରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାଗର ଧାମରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

କେମିତି ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଦାୟୁଁର ଆଲହାପୁର ଗାଁର ତାର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଗର ଧାମକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ବଡ଼ାଗାଓଁ ନିକଟ EPEରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଟର ସହ ପିକଅପ୍ ଭ୍ଯାନ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପିକଅପ୍‌ଟି ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ପିକଅପ୍ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖେକଡା କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର (CHC) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମିରଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପିକଅପ୍‌ରେ ମୋଟ 32 ଜଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ବାଗପତ ଏସପି ସୁରଜ କୁମାର ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି । ସେ ଆଲହାପୁରର ରାମେଶ୍ୱର । ଅନ୍ୟ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ CHC ଖେକଡା, CHC ବାଗପତ ଏବଂ ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯାଇଛି ।"

X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ବାଗପତ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଚାହୁଁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ 9454417383ରେ ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ କେରଳମ୍‌ ଯାଉଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 8 ଜୀବନ

ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଲାବ: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪୦ ଛାତ୍ର

TAGGED:

BAGHPAT ACCIDENT
PILGRIMS PICKUP ACCIDENT
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଗପତ
ଦୁର୍ଘଟଣା
UTTAR PRADESH ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.