ରାଞ୍ଚି-ପାଟନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଚାଲିଗଲା ୪ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ
ରାଞ୍ଚି-ପାଟନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : November 29, 2026 at 7:50 AM IST
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ: ରାମଗଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଶିଶୁ ଓ ୪ ମହିଳା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳେ ରାଞ୍ଚି-ପାଟନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୁଜୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ଶିଶୁ, ୪ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୫ ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାମଗଡ଼ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
ଏସଡିପିଓ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିହାରର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଘାରୋ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ସେମାନେ ମା ଚିନ୍ନମସ୍ତା ରାଜରପ୍ପା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାମଗଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ।ଏହି ସମୟରେ, କୁଜୁର ପନକି ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୪ ଜଣ ଶିଶୁ, ୪ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୩ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ, ଡିସି, ଏସପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏବଂ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...