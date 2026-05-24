ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଭାସି 8 ମୃତ, 2 ନିଖୋଜ
ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଙ୍କଟପୁରା ନଦୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ 8 ଜଣ ଲୋକ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 24, 2026 at 5:50 PM IST
କରୱର (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ନଦୀରୁ ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ନଦୀରେ ହଠାତ ଜଳସ୍ତର ବଢିଯିବାରୁ ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ 8ଜଣ ବୁଡିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ।
ନଦୀରେ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି:
ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ 14 ଜଣ ଲୋକ ଆଜି ଭେଙ୍କଟପୁରା ନଦୀରେ ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଫଳରେ ନଦୀରେ ଥିବା ଲୋକେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନଥିଲେ । ସେମାନେ ନଦୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ।
8 ଜଣ ମୃତ:
ନଦୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଛି ।
ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 4:
ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରୁ 3 ମହିଳା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି । ସମୁଦାୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନଦୀରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ।
ଭଟକାଲ ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୃତକଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଭଟକାଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ । ନଦୀରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭଟକାଲ ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।
କିଛିଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ମଦା ନଦୀର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ହଠାତ ଝଡ଼ ଆସିବାରୁ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ।