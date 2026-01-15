ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, 6 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାରେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
Published : January 15, 2026 at 2:54 PM IST
ଶିମଲା: ଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାରେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଜଣେ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସରମୌରା ଡିସି ପ୍ରିୟଙ୍କା ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ 7 ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସର୍ଟସର୍କିଟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ପୁରା ଘର ନିଆଁରେ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ମୃତକ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଘି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 6 ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଅ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ରାମଙ୍କ ପୁଅ ନରେଶ (50 ବର୍ଷ), ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତ୍ରିପ୍ତା (44ବର୍ଷ), କବିତା (36 ବର୍ଷ), ସରିକା(13 ବର୍ଷ), କୃତିକା (13ବର୍ଷ), କାର୍ତ୍ତିକ (3 ବର୍ଷ) ।
श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत घडुरी के गांव तलाँगना में बीती रात आग लगने की दुखद घटना में छह लोगों के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस हृदयविदारक हादसे ने मन को गहरे दुःख से भर दिया है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) January 15, 2026
मैं शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ।…
ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ । ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀ ରେଣୁକାଜୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଘଡୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଲଙ୍ଗନା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।"
