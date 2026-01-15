ETV Bharat / bharat

ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, 6 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାରେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।

massive fire in sirmaur district
ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, 6 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 15, 2026 at 2:54 PM IST

ଶିମଲା: ଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାରେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଜଣେ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସରମୌରା ଡିସି ପ୍ରିୟଙ୍କା ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ 7 ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସର୍ଟସର୍କିଟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ପୁରା ଘର ନିଆଁରେ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ମୃତକ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାଘି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 6 ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଅ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ରାମଙ୍କ ପୁଅ ନରେଶ (50 ବର୍ଷ), ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତ୍ରିପ୍ତା (44ବର୍ଷ), କବିତା (36 ବର୍ଷ), ସରିକା(13 ବର୍ଷ), କୃତିକା (13ବର୍ଷ), କାର୍ତ୍ତିକ (3 ବର୍ଷ) ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ । ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀ ରେଣୁକାଜୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଘଡୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଲଙ୍ଗନା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।"

