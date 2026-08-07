ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍, ପାଞ୍ଚ ମୃତ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାଉରି ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍ । ଦେବପ୍ରୟାଗ-ପୌଡି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସବଦରଖାଲ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
Published : August 7, 2026 at 4:17 PM IST
ପାଉରି ଗଡ଼ୱାଲ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୌଡି ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦେବପ୍ରୟାଗ-ପୌଡି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସବଦରଖାଲ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାରଟି ଦେବପ୍ରୟାଗରୁ ପୌଡି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସବଦରଖାଲ ନିକଟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ (SDRF) ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟି ତଳକୁ ଯାଇ କାର୍ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ହରିଦ୍ୱାରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୌଡି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ସୁଦ୍ଧା ମୃତକମାନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରିଖିଛି ।
ଏନେଇ ପୌଡି ଏସଏସପି ସର୍ବେଶ ପନୱାର କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧:୩୦ ସମୟରେ, ଦେବପ୍ରୟାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ୧୧୨ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଯେ, ପୌଡି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗାଡି ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ମୃତକ ହରିଦ୍ୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ସର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜଣେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାଗି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀନଗର ସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏବଂ SDRF ବର୍ତ୍ତମାନ କାରରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଥିଲେ କି ନାହି ? ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।