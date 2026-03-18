ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ 2.6 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ୟୁଏଇରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 70ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି । ଇରାନରେ ଅଟକିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ଜାରି ରହିଛି ।
Published : March 18, 2026 at 11:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ 28 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2.6 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ବୁଧବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
MEAର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ (ଗଲ୍ଫ) ଅସୀମ ଆର୍ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ UAEର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ବୁଧବାର ପ୍ରାୟ 70ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବା ଆଶା ରହିଛି । ବିମାନ ପରିସ୍ଥିତି “ଆଶ୍ୱାସନଜନକ” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
MEA ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଟେଲିଫୋନରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ନେତା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ହର୍ମୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ମୁକ୍ତ ନାଭିଗେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ମୋଦୀ ଓ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନା । ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ସ୍ୱରୂପ ତେହେରାନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଘାଟି ଥିବା କିଛି ଗଲ୍ଫ ଦେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ତେହେରାନରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଅଟକିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି । ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମେନିଆ ଓ ଅଜରବାଇଜାନ୍ ସୀମା ଦେଇ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଗଲ୍ଫ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଅଟକିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାବିକ, ଯାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦିକ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଭିସା, କଉନସୁଲାର ସେବା ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି ।
ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ CBSEର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ICSE ଓ କେରଳ ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି । ମାର୍କ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରେ ବୋର୍ଡମାନେ ଘୋଷଣା କରିବେ ।
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥିତି-
କିଛି ଦେଶରେ ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ସେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରୁଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ରେ ୟୁଏଇରୁ ପ୍ରାୟ 70ଟି ବିମାନ ଭାରତକୁ ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆଶା କରାଯାଇଛି ।
କତାରର ଆକାଶପଥ ଅଂଶିକ ଭାବେ ଖୋଲା ରହିଛି । କତାର୍ ଏୟାରୱେଜ୍ ଗତକାଲି ଭାରତକୁ 5ଟି ବିମାନ ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 9ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ବିମାନ ଘୋଷଣା କରିଛି । କୁଏତରେ ଫେବୃଆରୀ 28 ଠାରୁ ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ ଜାଜୀର ଏୟାରୱେଜ୍ ଦ୍ବାରା ଅଲ୍ କ୍ୟାଇସୁମାହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର, ସାଉଦି ଆରବରୁ ଭାରତକୁ ବିଶେଷ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ-
ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁରୋଧ ଭାରତ ପାଇଛି ଏବଂ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡିକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ NATO ସମ୍ପର୍କିତ ମତାମତ ନେଇ MEA କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାରତ ସରକାର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ନଜର ରଖିଥିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି MEA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।