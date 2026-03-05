ସରକାରୀ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ; ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ 8 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ
ସରକାରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ 8 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ।
ନାସିକ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ସରକାରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ । 8 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନାସିକର ଇଗତପୁରୀରୁ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (Social Welfare Department)ର ଛାତ୍ରାବାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ସହ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଇଗତପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ:
ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଇଗତପୁରୀ ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଛାତ୍ରାବାସର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ କିଭଳି ଏପରି ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବଗତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ କାହିଁକି ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ ଏନେଇ ଇଗତପୁରୀ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ।
ଦୀପାବଳିରୁ ହୋଇଆସୁଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର:
ଏହି ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ପାଲଟିଥିବା ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ରମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ପର ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯିବା ସହିତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଗଞ୍ଜେଇଯୁକ୍ତ ଟାବଲେଟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ପାନ ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଉଥିଲା ନିଶା ଟାବଲେଟ:
ଜଣେ ପୀଡିତ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଘରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା । ଇଗତପୁରୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନିଶା ଟାବଲେଟ ମୁମ୍ବାଇ- ଆଗ୍ରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟସ୍ଥ ପାନ ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇଥିବାର ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡବିଧାନ:
ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଛାତ୍ରାବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଛାତ୍ରାବାସର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ । ଇଗତପୁରୀ ପୋଲିସ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ସାରିକା ଆହିରୋ କହିଛନ୍ତି,'ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇଛୁ । ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ।"