ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପଥର ଖଣିରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଧସିପଡ଼ିଲା ପଥର, 7 ମୃତ୍ୟୁ
ଦକ୍ଷିଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମାଦପଟ୍ଟନାରେ ଏକ ପଥର ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ବିହାର ଏବଂ ଆସାମରୁ ଆସିଥିବା 7 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
Published : July 2, 2026 at 10:49 AM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ଏକ ପଥର ଖଣିରେ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ଧସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 7 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାର ମଦପଟ୍ଟନାରେ ଭୋର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପଥର କ୍ରସର ସାଇଟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଦିନମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ତଳେ ଫସି ରହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରମିକମାନେ ପଥର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସମସ୍ତ ମୃତକ ବିହାର ଏବଂ ଆସାମର ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପଥର ତଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପଥର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...