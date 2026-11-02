ETV Bharat / bharat

ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 8 ଶ୍ରମିକ ମୃତ

Rajasthan Electrocution Accident: ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲା । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Several Laborers Died and Injured As Electrocution in Jhunjhunu Rajasthan
ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଛାପୋଲି ଗାଁ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜୟପୁର: ଗାଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ଯବହୃତ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ (ବାଲି, ଗୋଡ଼ି ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟୁଥିବା ମେସିନ) 11 ହଜାର ଭୋଲ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଛାପୋଲି ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ରାସ୍ତା କାମ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ:

ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ ଗର୍ଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦୟପୁରୱାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଛାପୋଲି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମେସିନ୍‌ଟି ଉପରେ ଯାଇଥିବା ଏକ 11 ହଜାର ଭୋଲ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲା । ହାଇ-ଟେନସନ୍ ତାର (HT Wire) ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମେସିନ୍‌ କରେଣ୍ଟମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଭାବରେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ।

8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ପରେ, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ 8 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଛାପୋଲିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲି । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସାମୁହିକ ସହଯୋଗରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ ମେସିନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର (ହାଇ-ଟେନସନ୍ ପାୱାର ଲାଇନ୍) ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।"

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଝୁନଝୁନୁରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅକାଳ ବୋୟାଗ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ । ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ଭବପର ସମସ୍ତ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ସେ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନୟାପଲ୍ଲୀ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍ ଘଟଣା; ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ

କୁଶୀନଗରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୫ ଜଣଙ୍କ ସମେତ ୭ ମୃତ

TAGGED:

RAJASTHANROAD CONSTRUCTION ACCIDENT
ELECTROCUTION IN JHUNJHUNU
ରାଜସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଝୁନଝୁନୁ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.