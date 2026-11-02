ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 8 ଶ୍ରମିକ ମୃତ
Rajasthan Electrocution Accident: ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲା । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 2, 2026 at 1:35 PM IST
ଜୟପୁର: ଗାଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ଯବହୃତ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ (ବାଲି, ଗୋଡ଼ି ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟୁଥିବା ମେସିନ) 11 ହଜାର ଭୋଲ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଛାପୋଲି ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ରାସ୍ତା କାମ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ:
ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ ଗର୍ଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦୟପୁରୱାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଛାପୋଲି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମେସିନ୍ଟି ଉପରେ ଯାଇଥିବା ଏକ 11 ହଜାର ଭୋଲ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲା । ହାଇ-ଟେନସନ୍ ତାର (HT Wire) ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମେସିନ୍ କରେଣ୍ଟମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଭାବରେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ।
8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ପରେ, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ 8 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଛାପୋଲିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲି । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସାମୁହିକ ସହଯୋଗରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ ମେସିନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର (ହାଇ-ଟେନସନ୍ ପାୱାର ଲାଇନ୍) ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।"
झुंझुनूं में हुए हादसे में करंट लगने से श्रमिकों की असामयिक मृत्यु का समाचार दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने तथा घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने का संबल प्रदान करें। ॐ शांति!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 2, 2026
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଝୁନଝୁନୁରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅକାଳ ବୋୟାଗ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ । ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ଭବପର ସମସ୍ତ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ସେ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"