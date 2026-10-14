ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡ଼ଙ୍ଗା; ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଏବେ ବି ଅନେକ ନିଖୋଜ
ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାଘୋପୁର ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମେତ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡ଼ଙ୍ଗା (IANS)
Published : October 14, 2026 at 6:38 AM IST
ପାଟନା (ବିହାର): ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରାଘୋପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...