ETV Bharat / bharat

ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡ଼ଙ୍ଗା; ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଏବେ ବି ଅନେକ ନିଖୋଜ

ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାଘୋପୁର ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମେତ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Several Killed Missing As Boat Capsizes in Ganga River In Bihar Several Still
ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡ଼ଙ୍ଗା (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 6:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାଟନା (ବିହାର): ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରାଘୋପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।

ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...

TAGGED:

BOAT CAPSIZES IN BIHAR
ବିହାର ଦୁର୍ଘଟଣା
ବୈଶାଳୀ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି
GANGE RIVER BOAT CAPSIZES
BOAT CAPSIZE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.