ଆସାମରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଟ୍ରଲର୍ ସହ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଧକ୍କା, 10 ମୃତ
Assam Accident: ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗାଜନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । 35 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା 'ଟ୍ରାଭେଲର୍' ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
Published : November 13, 2026 at 4:12 PM IST
କାଜିରଙ୍ଗା (ଆସାମ): ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗାଜାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା 'ଟ୍ରାଭେଲର୍' (Traveller) ସହ ଏକ ଟ୍ରଲର୍ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
35 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା 'ଟ୍ରାଭେଲର୍' (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର AS02AC6690) ଏକ ଟ୍ରଲର୍ (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର KA01AT0977) ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିଟିରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋହୋରା ମଡେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....