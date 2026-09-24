ETV Bharat / bharat

ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଜେୱାର ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Several Killed Injured After Bus Catches Fire On Yamuna Expressway Greater Noida UP
ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 8:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୋଏଡ଼ା(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଚଳନ୍ତା ବସ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବସ୍‌ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର 9 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ଡବଲ୍-ଡେକର ବସ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ।

ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କେହି ଜଣେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ସେଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିସାରିଥିଲା । ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ । କେବଳ ଫୋନ୍‌ଟି ଧରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସିଲି । ସେଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଠେଲାପେଲା କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠେଲାପେଲାର ଶିକାର ହେଲି ଏବଂ ଶେଷରେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଟାଣି ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ । ତା’ପରେ ଆଉ କିଛି ମୋର ମନେନାହିଁ । ସେ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା; ସେଠାରେ ଅରାଜକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା... ଧୂଆଁ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା; ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା । ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୋ ପଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୋଧହୁଏ ବାହାରି ପାରିନଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି...।"

TAGGED:

BUS CATCHES FIRE
YAMUNA EXPRESSWAY ACCIDENT
ବସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ନୋଏଡା ବସ ନିଆଁ
NOIDA BUS FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.