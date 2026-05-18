ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍: 9 ମୃତ, 4 ଆହତ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : May 18, 2026 at 12:44 PM IST
ଲଖିମପୁର ଖେରି (ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ): ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ । ଫଳରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି (ସୋମବାର) ସକାଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଲଖିମପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲା ବହରାଇଚ ରୋଡର ଉଞ୍ଚ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ସହ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଆହତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଧୌରାହରା ଶମଶେର ବାହାଦୂର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି,"ଗୋଟିଏ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 4 ଜଣ ମହିଳା ସମେତ 12ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ । ସମସ୍ତେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଲଖିମପୁର ଖେରି ଯାଉଥିଲେ । ତେବେ ଉକ୍ତ ଭ୍ୟାନଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।’
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜମା ହୋଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ସେପଟେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
जनपद लखीमपुर खीरी में दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 18, 2026
मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।
स्थानीय प्रशासन को घायलों व पीड़ितों को त्वरित व समुचित सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए हैं।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि…
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।