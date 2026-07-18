ଗୁଜୁରାଟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ! ଅବୈଧ ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 5 ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ରାମୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆରଏଏଫ୍ (RAF) କ୍ୟାମ୍ପ୍ ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ ମେହମାଦପୁର ଠାରେ ଏକ ଅବୈଧ ବାଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : July 18, 2026 at 8:57 PM IST
ଅହମ୍ମଦାବାଦ (ଗୁଜୁରାଟ): ଏକ ଅବୈଧ ବାଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବାରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗୁଜୁରାଟରେ ଘଟିଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ରାମୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆରଏଏଫ୍ (RAF) କ୍ୟାମ୍ପ୍ ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ ମେହମାଦପୁର ଠାରେ ଘଟିଥିଲା।
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: A major fire breaks out at the Talent Fireworks factory on Ramol-Gatrad Road in the Mehmudpura area.— ANI (@ANI) July 18, 2026
The Ahmedabad Fire Department has rushed emergency services to the spot to control the blaze. Further details awaited. pic.twitter.com/8qBgYzdY6h
ଜୋନ୍ 1 ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 9 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । RAF କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟସ୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ RAF କ୍ୟାମ୍ପ୍ର ଜବାନମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ନିଗମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନିଆଁ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ରାମୋଲ ପୋଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହତ୍ୟା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ୍ (Explosives Act) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଧାରା ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 8 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ମଣିନଗର ଏଲଜି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୋଟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଆସାରୱା ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଜୋନ୍ 6 ଡିସିପି ଭଗୀରଥ ଗାଢବୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, "ବାଣ କାରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମଣିନଗରସ୍ଥିତ ଏଲ୍ଜି (LG) ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କ ବୟସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।"
ସେକ୍ଟର-୨ର ଯୁଗ୍ମ ପୋଲିସ୍ କମିଶନର (JCP) ଜୟପାଲ ସିଂହ ରାଠୋର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାମୋଲ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ RAF କ୍ୟାମ୍ପ ପଛପଟେ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲା । ମେହୁଲ୍ ଡୋଡିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାରଖାନା ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମୋଲ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ହତ୍ୟା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅଧୀନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯିବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜୁରାଟର ବାଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘଟିଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । "ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ମୁଁ ଆହତମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭବପର ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ PMNRF (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି)ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।