ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଘର; ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ମୃତ, 7 ଗୁରୁତର

ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଲୋକ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି । 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

Several Killed From Same Family As Fire Broke Out In House in Bihar Muzaffarpur
ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 4:19 PM IST

ମୁଜାଫରପୁର (ବିହାର): ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ତାତି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋତିପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13ରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଲୋକ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଦେଖୁଦେଖୁ ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନପାରି ନିଆଁରେ ଜଳି ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । କିଛି ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେକୁ ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଆଁରେ ଜଳି ସାରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ:

ମୃତକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲନ କୁମାର (35), ଲାଲନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂଜା କୁମାରୀ (30), ମାଆ ସୁଶୀଲା ଦେବୀ (65), ଲାଲନଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଲୁ କୁମାର (2) ଏବଂ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି କୁମାରୀ (7) । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲନଙ୍କ କାକା ଲାଲ ବାବୁ ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଲା ଦେବୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷୀ କୁମାରୀ, ଅର୍ଜୁନ କୁମାର, ରିଷଭ କୁମାର ଏବଂ ଅମନ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।

ସେପଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମୋତିପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିଥିଲେ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଜାଫରପୁରର SKMCHକୁ ପଠାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । SKMCHରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।

ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଏସ୍‌ପି ସୁଚିତ୍ରା କୁମାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

